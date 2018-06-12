彈劾案改記名投票？ 監察院：僅社會矚目且具影響性

2018年06月12日 13:29 中時 鄭舲

彈劾案是否改為記名投票引起社會關注，監察院今上午舉行院會，以舉手表決通過監委陳慶財提出的「無記名投票為原則，記名投票為例外」版本，未來彈劾案原則仍採無記名投票，但若彈劾案屬社會矚目且具影響性，得經審查會出席委員過半數同意，以記名投票表決。

過去彈劾案採祕密投票，引發外界質疑不公開透明，蔡英文總統提名的11位監委上任後發起改革，要求彈劾案改記名投票。經多次討論，上週談話會後確認「原則記名表決，不記名例外」、「原則無記名表決，記名例外」等兩種版本。

監察院秘書長傅孟融今轉述院會狀況表示，雙方在院會中針對兩版本討論，意見其實都很接近，但總是要有一個結論，所以就以舉手方式表決，最後贊成「無記名為原則，記名為例外」版本有14人，另一案則有13人贊成。

傅孟融說，陳慶財原先提案有針對五院正副院長等較具體內容，但因監委有不同意見，因此修正為「屬社會矚目且具影響性」的較模糊規定。至於何種案件屬於這種情況，未來就由審查會出席委員討論，若委員認為案件是社會關注且具影響性，過半委員同意就可記名投票，以示負責。

傅孟融也說，記名原則案有無記名的配套，無記名原則案也有記名配套，無論採取那一案，都有平衡，這是在制度上很大的進步。而且制度也有彈性，新制運作施行半年後如果需要再修正，也可再檢討修正。

(中時 )