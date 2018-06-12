嚴防豪雨　基市府、十河局聯手防汛整備

氣象局預測13日將有第一波鋒面雨影響台灣，對此，水利署第十河川局與基隆市政府攜手合作，已在大武崙溪中游河道瓶頸處拓寬，做好防災應對措施。（水利署第十河川局提供）

友善列印
中時
氣象局預測13日將有第一波鋒面雨影響台灣，對此，水利署第十河川局與基隆市政府攜手合作，已將大武崙溪基樁前清除拓寬，做好防災應對措施。（水利署第十河川局提供）
氣象局預測13日將有第一波鋒面雨影響台灣，對此，水利署第十河川局與基隆市政府攜手合作，已在大武崙溪下游橋梁處瓶頸拓寬，做好防災應對措施。（水利署第十河川局提供）

中央氣象局預測今年第一波鋒面即將於13日起影響全台，此鋒面可能於台灣地區滯留，有鑑於去年6月2日基隆市大武崙地區發生嚴重災情，此次水利署第十河川局與基隆市政府攜手合作，已在大武崙溪附近做好防災應對措施，以降低淹水風險，並呼籲民眾及早做好準備。

氣象局指出，伴隨西南氣流增強的影響，易有短延時強降雨的致災性豪雨事件發生，為此第十河川局全體動員加強各項防汛整備工作。十河局表示，去年0602豪雨事件，造成基隆市大武崙地區災情嚴重，十局與基隆市政府攜手合作完成防災應對措施。

十河局表示，大武崙溪鄰近基隆市消防局周邊河段，主要辦理瓶頸段河道拓寬、砌石護岸邊坡保護，及拓寬後餘土處理等，上游基樁前已清除拓寬、中、下游都先將既有護岸拆，增加通洪斷面改善河道瓶頸。

基隆市政府則表示，前次大武崙溪沿岸致災的住戶已裝設擋水閘門，豪雨期間會及早預警民眾安裝，降低淹水風險，此外市長林右昌也在去年9月向行政院長賴清德報告短期應急工程，包括基金一路護欄加堤、防水閘門等方案都完成，提供市民更高防護標準。

市府說明，0602豪雨在大武崙地區造成的災情，光是清淤就花了500多萬元，另外護堤加高240餘萬元、設置防水閘門共花了1500多萬元，這是市府為了讓市民安心，在短短2個月內便完成的成果，希望在面對任何颱風時，都能夠提升防護標準，防水閘門施作後，再加上護堤加高，只要不是瞬間的暴雨量，相信都可以確保民眾的安全。

十河局長曾鈞敏表示，因應此次可能襲來的豪雨，十河局已和台北、新北及基隆市政府建立大台北防汛聯繫平台，中央與地方攜手相互支援共同防災，呼籲民眾做好準備，低窪地區要慎防淹水。

(中時 )

摔傷男童奇蹟復原 醫院內畢典超… 綠茶「加料」竟比單喝更瘦！燃脂…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。