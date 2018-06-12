嚴防豪雨　基市府、十河局聯手防汛整備

2018年06月12日 13:35 中時 張穎齊

氣象局預測13日將有第一波鋒面雨影響台灣，對此，水利署第十河川局與基隆市政府攜手合作，已將大武崙溪基樁前清除拓寬，做好防災應對措施。（水利署第十河川局提供）

氣象局預測13日將有第一波鋒面雨影響台灣，對此，水利署第十河川局與基隆市政府攜手合作，已在大武崙溪下游橋梁處瓶頸拓寬，做好防災應對措施。（水利署第十河川局提供）

中央氣象局預測今年第一波鋒面即將於13日起影響全台，此鋒面可能於台灣地區滯留，有鑑於去年6月2日基隆市大武崙地區發生嚴重災情，此次水利署第十河川局與基隆市政府攜手合作，已在大武崙溪附近做好防災應對措施，以降低淹水風險，並呼籲民眾及早做好準備。

氣象局指出，伴隨西南氣流增強的影響，易有短延時強降雨的致災性豪雨事件發生，為此第十河川局全體動員加強各項防汛整備工作。十河局表示，去年0602豪雨事件，造成基隆市大武崙地區災情嚴重，十局與基隆市政府攜手合作完成防災應對措施。

十河局表示，大武崙溪鄰近基隆市消防局周邊河段，主要辦理瓶頸段河道拓寬、砌石護岸邊坡保護，及拓寬後餘土處理等，上游基樁前已清除拓寬、中、下游都先將既有護岸拆，增加通洪斷面改善河道瓶頸。

基隆市政府則表示，前次大武崙溪沿岸致災的住戶已裝設擋水閘門，豪雨期間會及早預警民眾安裝，降低淹水風險，此外市長林右昌也在去年9月向行政院長賴清德報告短期應急工程，包括基金一路護欄加堤、防水閘門等方案都完成，提供市民更高防護標準。

市府說明，0602豪雨在大武崙地區造成的災情，光是清淤就花了500多萬元，另外護堤加高240餘萬元、設置防水閘門共花了1500多萬元，這是市府為了讓市民安心，在短短2個月內便完成的成果，希望在面對任何颱風時，都能夠提升防護標準，防水閘門施作後，再加上護堤加高，只要不是瞬間的暴雨量，相信都可以確保民眾的安全。

十河局長曾鈞敏表示，因應此次可能襲來的豪雨，十河局已和台北、新北及基隆市政府建立大台北防汛聯繫平台，中央與地方攜手相互支援共同防災，呼籲民眾做好準備，低窪地區要慎防淹水。

(中時 )