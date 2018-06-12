妹子怒被指洋腸之亂受害人 向潔哥喊冤「絕對沒被X」

潔哥先前發文評論洋腸之亂。（圖／取自潔哥/李秉潔臉書）

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中時電子報
潔哥貼出新聞中少女澄清私訊。（圖／取自潔哥/李秉潔臉書）

外籍把妹男David Bond三年前曾在香港引發「洋腸之亂」，其徒弟Nick最近將觸角伸往台灣，還將獵豔影片PO上網，架設「台灣女生很容易」網站，引發熱議。網路正妹「潔哥」昨(11日)發文討論此事，引來照片中當事者發訊喊冤，稱自己是清白的只是遭對方剪接陷害，「但我絕對沒被他幹」。

潔哥昨在臉書分享Nick架設「台女很EZ」網站新聞，說：「其實我不太懂為啥有些洋男沾沾自喜的覺得台灣妹很好把，講幾句話就會跟著人回家打炮一夜情的妹，一般來說會是什麼好貨色啦」，暗酸會發生這種事的雙方應該都不是好東西，引來新聞照片中出現的女子私訊向潔哥澄清。

該女發訊息表示，那天在夜店遇到Nick，對方一下說朋友生病、一下又叫她去他家幫忙調冷氣，少女承認Nick是想對她怎樣，但後來被她推掉了，當時Nick的朋友也在場，少女便堅持要Nick帶她回夜店找朋友，回到店裡少女看見Nick繼續對其他人下手，「好像其他女的被他帶去幹嘛之類的吧，但我絕對沒被他幹」。

最後少女表示十分無奈影片被移花接木，害她被瞎傳洋腸之亂受害人，希望潔哥可以撤掉截圖，潔哥則好心幫忙貼出少女全文回應，說：「是說跟陌生人回家也太傻，而且叫我撤掉照片...我直接叫妹子找媒體，因為新聞不是我寫的R（啊）」。

(中時電子報)

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