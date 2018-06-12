綠茶「加料」竟比單喝更瘦！燃脂率暴增6倍

綠茶「加料」竟比單喝更讚！不愛無糖茶的人有救了。(圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導

許多人許歡喝綠茶去油解膩，營養師表示，一天喝三杯200ml的綠茶可達到瘦身效果，但切記不要加白砂糖或奶精，以免瘦身效果大打折扣。不過日本有研究顯示，綠茶加上3種「好物」，不僅可以大幅提升兒茶素的吸收，還可以提高燃脂率，讓不習慣喝無糖茶飲的人直呼有救了！

早安健康報導，根據日本花王株式會社的研究顯示，成人一天喝三杯綠茶，可攝取1080mg兒茶素，五周後體內褐色脂肪活性顯著提升，可以分解引發肥胖的白色脂肪，達到瘦身效果。不喜歡喝「原味」綠茶的人，建議可以加入下列三樣「好物」調味，不但可以促進血液循環、加速代謝，還能讓濃綠茶的口味更溫和有變化。

1. 檸檬

檸檬可以大幅提升兒茶素的吸收率，幫助身體吸收6倍以上的兒茶素，不僅提高消耗脂肪的效率，還可以同時獲得檸檬的抗氧化效果。

2. 肉桂粉

肉桂有促進末梢血液循環的作用，加3g肉桂粉可以讓綠茶口感更溫厚。如果還是無法接受，可以加一顆冰糖，緩和濃綠茶的苦味。

3. 梅干

梅干可以發揮整腸胃的功效，酸味還可以幫助提升肝臟機能。

不過馬偕醫院營養師趙強師提醒，濃綠茶中的咖啡因對胃腸有一定的刺激，一天最好不要喝超過1.5公升，喝茶的時間點，建議運動前飲用，可幫助燃燒脂肪，或是飯後兩小時再飲用，才不會影響鈣質或鐵質吸收。

(中時電子報)

脂肪肝風險飆升34倍！恐怖元凶找到了
旅日煞到狂吐？敏感體質不要去這5大景點

嚴防豪雨　基市府、十河局聯手防…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。