綠茶「加料」竟比單喝更瘦！燃脂率暴增6倍

2018年06月12日 13:45 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

許多人許歡喝綠茶去油解膩，營養師表示，一天喝三杯200ml的綠茶可達到瘦身效果，但切記不要加白砂糖或奶精，以免瘦身效果大打折扣。不過日本有研究顯示，綠茶加上3種「好物」，不僅可以大幅提升兒茶素的吸收，還可以提高燃脂率，讓不習慣喝無糖茶飲的人直呼有救了！

早安健康報導，根據日本花王株式會社的研究顯示，成人一天喝三杯綠茶，可攝取1080mg兒茶素，五周後體內褐色脂肪活性顯著提升，可以分解引發肥胖的白色脂肪，達到瘦身效果。不喜歡喝「原味」綠茶的人，建議可以加入下列三樣「好物」調味，不但可以促進血液循環、加速代謝，還能讓濃綠茶的口味更溫和有變化。

1. 檸檬

檸檬可以大幅提升兒茶素的吸收率，幫助身體吸收6倍以上的兒茶素，不僅提高消耗脂肪的效率，還可以同時獲得檸檬的抗氧化效果。

2. 肉桂粉

肉桂有促進末梢血液循環的作用，加3g肉桂粉可以讓綠茶口感更溫厚。如果還是無法接受，可以加一顆冰糖，緩和濃綠茶的苦味。

3. 梅干

梅干可以發揮整腸胃的功效，酸味還可以幫助提升肝臟機能。

不過馬偕醫院營養師趙強師提醒，濃綠茶中的咖啡因對胃腸有一定的刺激，一天最好不要喝超過1.5公升，喝茶的時間點，建議運動前飲用，可幫助燃燒脂肪，或是飯後兩小時再飲用，才不會影響鈣質或鐵質吸收。

(中時電子報)