AIT新館落成 柯文哲：台美友誼發展的具體象徵

美國在台協會（AIT）內湖新館12日舉行落成典禮，蔡英文總統（右起）在台上不時與主管教育與文化事務美國助理國務卿羅伊斯交頭接耳。 (陳怡誠攝)

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美國在台協會（AIT）內湖新館12日落成，處長梅健華（Kin Moy）（前右）率領館內人員入厝祈福。中央社記者王飛華攝 107年6月12日
美國在台協會（AIT）內湖新館12日落成，AIT官員宋子仁（Rashad Jones）在導覽時表示，未來大部分的民眾都會從舞蝶中庭進入AIT新館。(中央社)

美國在台協會（AIT）內湖新館今天落成啟用，台北市長柯文哲也受邀出席典禮，雖當場未安排受訪，但柯事後在臉書發文強調，代表台北市民對AIT「入厝」表達祝賀，而這一棟建築不只是現代化的綠建築，也是台美友誼發展的具體象徵。

柯文哲指出，AIT新館造價超過75億台幣，如同梅健華處長所說的，這不只是一棟現代化的綠建築，更是台美友誼發展的具體象徵。40年前，台美外交關係風雨飄搖，但40年來，台美在軍事、經貿、文化交流不斷提升，合作範圍不斷擴大。

柯文哲說，台、美分別是對方的第11大以及第2大貿易夥伴，台灣在美國大學留學生已經連續3年成為美國國際學生的第7大來源，台灣民眾不但赴美免簽證，2017年更成為繼南韓之後第二個取得入美快速通關的亞洲國家。今年3月「台灣旅行法」通過，兩國各層級行政官員的互動提升到新的層次。

他認為，當前兩國雖然沒有邦交，但40年來台美關係的發展，甚至比有邦交時期更加緊密，台灣已經是美國在西太平洋、甚至印太地區的戰略合作夥伴。

另外，兩國政府與人民共同分享民主、自由、人權的價值觀，也因為這樣的價值同盟，美國始終堅定的伸出友誼之手，在世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）為台灣發聲。AIT新館的啟用，也將繼續為兩國人民提供更好的服務，讓雙邊關係更加鞏固。

柯文哲最後表示，信義路三段的AIT舊址，台北市政府已經規畫興建「台北音樂與圖書中心」，以後會是一棟充滿現代感、智慧、人文、與綠化的建築，成為未來台北城市發展的重要地標。

(中時 )

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