AIT新館落成 美參議員：美國永遠不棄台灣

2018年06月12日 13:59 中時 王嘉源

美國之音中文網12日報導說，正當全球目光聚焦於新加坡的「川金會」之際，美國在台協會（AIT）新館12日在台北內湖舉行落成典禮。美國共和黨籍聯邦參議員賈德納與盧比歐11日在院會發言，祝賀AIT新館落成，並稱「美國永遠不會放棄在台北的朋友。」

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）10日也在推特上發文，祝賀AIT新館落成。在新加坡隨同國務卿彭佩奧參加「川金會」的諾爾特說，透過AIT，美國與台灣共享價值，並在廣泛的地區和全球議題上緊密合作，「新設施落成是一個里程碑，反映出美台夥伴關係的重要性。」

共和黨籍聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）11日在院會發言時說，「美國在台協會新館將加強美國和台灣之間的關係，進一步顯示美國與台灣友誼、經貿和國防夥伴關係的承諾」。來自科羅拉多州的賈德納在院會上展示AIT新館落成圖，並強調這棟最先進的新建築完成的恰到時機，「它象徵了美國對台灣人民的堅定支持。」

「台灣是自由、民主和繁榮的國家，擁有2300萬人民，同時是世界和平與穩定的重要貢獻者，」賈德納說。「從許多方面來說，台灣都應該作為一個自由、開放的印太地區的典範。」

接在賈德納後發言，來自佛羅里達州的聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）也在院會上重申美國對台灣的支持。「這棟建築不只是全新的辦公空間，他更是美國與民主台灣之間堅強、歷久友誼的具體象徵，台灣同時還是美國的堅定盟友。」

魯比歐說：「台灣不只是重要的經貿、安全夥伴，正如我早前所提到的，台灣擁有活躍的民主、繁榮的自由企業經濟，台灣是一個閃閃發亮的模範，是我們希望印太地區其他地方都成為的模範。」

魯比歐還將矛頭指向了不斷在國際社會打壓台灣的北京當局。「新辦公室的啟用正處於重要關鍵時刻，美國和台灣都面臨了來自中國共產黨統治的中國的嚴重挑戰，」魯比歐說。

賈德納也提到：「自2016年蔡英文總統當選以來，台灣面臨了北京不間斷的打壓，這種無恥、危險的做法剝奪了台灣的國際合法性，並意圖妨礙北京與台北間脆弱的現狀。」

過去一個月的時間裏，台灣接連失去兩個友邦，一個為非洲的布吉納法索，另一個是中美洲的多明尼加共和國。賈德納說：「是時候了，美國應該要積極抵抗北京企圖妨礙自由台灣發展的做法。」

上周五，賈德納、魯比歐、恩霍夫（James Inhofe）和柯寧（John Cornyn）等四名參議員聯名致函美國總統川普，呼籲派內閣級官員參加AIT台北辦事處新館落成典禮。信函提到，「台灣不僅是重要的經濟與安全夥伴，還是美國的堅強盟友。它代表了我們在印太地區希望看到的一切：一個生機勃勃的民主，並伴隨著繁榮的自由市場經濟。AIT新辦事處將不僅僅是一座建築，還是一個切實可見的象徵，表明華盛頓和台北之間持久的友誼，您在《國家安全戰略》重新確認了這種關係。」

美國在台協會新館占地16英畝，造價2.5億美元，其規模在美國駐亞洲各地的使領館中排名位居最前列，面積甚至超過美國駐北京大使館，其安保規格也比照美國駐外使領館。

(中時 )