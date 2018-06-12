不羨慕黃蜂女有翅膀 保羅路德：騎螞蟻最酷

保羅路德與伊凡潔琳莉莉是第一組造訪台灣的漫威英雄。羅永銘攝

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時報周刊
保羅路德認真觀看拉糖。羅永銘攝
比起其他超級英雄的裝扮，蟻人裝和黃蜂女裝相當舒適。漫威提供

「蟻人」保羅路德與「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉是第一組造訪台灣的漫威英雄，今天的記者會上，2人入境隨俗以中文打招呼，伊凡潔琳莉莉更是學了「呷飽未」、「多蝦」、「拍謝」等台語。

伊凡潔琳莉莉在《蟻人與黃蜂女》得嘗所願，穿上超級英雄裝，「黃蜂女的戲服很酷，我很喜歡。」她透露黃蜂女裝雖然是緊身衣，但很舒適，不過她仍刻意調整飲食，改成少量多餐。

保羅路德也覺得蟻人裝很舒服，他笑說《星際異攻隊》的「毀滅者」德克斯曾問他的蟻人裝好不好穿，他想起德克斯和樹人格魯特的打扮，表示自己實在沒有什麼好抱怨的。

黃蜂女比蟻人多了翅膀，看起來更搶眼，不過身為該片編劇的保羅路德卻不怎麼羨慕，「騎螞蟻是最酷的地方，蟻人有翅膀就不用騎螞蟻了。」媒體好奇《蟻人與黃蜂女》的時間點是在《復仇者聯盟3：無限之戰》之前還之後，保羅路德直言無法透露，「我怕接到漫威打來的電話。」

漫威英雄齊聚《復仇者聯盟3》，卻不見蟻人與黃蜂女身影，保羅路德笑說他當時應和《蟻人與黃蜂女》的劇情一樣，在家拘禁，無法外出；伊凡潔琳莉莉則機智表示：「我有去，只是變得很小而已。」

保羅路德和伊凡潔琳莉莉在記者會的前1、2天便陸續抵台，參觀故宮、迪化街、中正紀念堂等知名景點，也吃了縮小版的翠玉白菜和肉形石，而台灣迪士尼也在記者會送上蟻人與黃蜂女造型的拉糖，伊凡潔琳莉莉一口吃掉黃蜂女的翅膀，保羅路德則咬掉蟻人一隻手臂，他驚喜表示：「我很美味。」

(時報周刊)

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