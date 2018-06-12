自導自演擄鴿贖350萬未遂 男遭判1年2月

2018年06月12日 14:20 中時 張穎齊

石男等人自導自演，假借擄走賽鴿，向賽鴿分會勒索350萬元贖金，經瑞芳警局救出賽鴿並偵辦後，才東窗事發。（張穎齊翻攝）

假擄鴿真勒索！石姓男子平時以載運賽鴿為業，但因缺錢花用，便夥同友人自導自演，上演強擄70多隻賽鴿的大戲，接著再自行報案，藉著友人向賽鴿分會勒索350萬元的贖金，經檢警調查後偵破此案，日前被基隆地院依業務侵占罪等罪判他1年2月徒刑。

判決書指出，石男平時駕駛大貨車來承載賽鴿，但因為缺錢而夥同詹姓、王姓、王姓友人，密謀以反串強擄賽鴿的方式，事後向花蓮自強賽鴿分會林姓會長等人，勒索350萬元贖金。

檢警調查，石男去年7月晚間，通知詹男從花蓮載運500多隻賽鴿，送往新北市貢寮區台2縣三貂角觀景台公廁旁，等候黃男前來擄走70多隻賽鴿，再交由王男與黃男運往嘉義縣水上鄉住處。隨後，黃男並向林姓會長與張姓副會長勒贖350萬元，但因2人手頭上不夠，黃男等人只好向陳姓鴿主勒索1萬5000元。

此外，石男為了怕事情曝光受到法律制裁，並在去年7月24日上午宜蘭縣警局礁溪分局謊報有5名男子持槍擄鴿，經新北市瑞芳警分局循線逮捕詹男等人後，案件才東窗事發。

基隆地院法官審理後，認為石男有偽造有價證券前科，素行非佳，不思循正當途徑賺取財物，法紀觀念顯有偏差，但考量石男坦承犯行有悔意，則依業務侵占罪等罪判石男1年2月徒刑，可上訴。

(中時 )