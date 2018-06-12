14隻貓屍長蛆成白骨 惡飼主被判拘役50天

2018年06月12日 14:26 中時 張穎齊

基隆市七堵區明德一路1處加蓋的頂樓，飄散濃烈惡臭，動保所人員與志工前往調查，發現屋內竟有14具腐爛的貓屍，且只剩下毛皮和蛆，現場髒亂不堪。（張穎齊翻攝）

貓咪煉獄！基隆市動保所去年獲報，七堵區明德一路一處加蓋的頂樓發出惡臭，疑似有虐貓案件，動保所人員到場後發現已經有14隻貓咪慘死，有的都長蛆或化為白骨，基隆地院日前審結，依違反動保法規定，判陳姓女飼主拘役50天，併科罰金20萬元。

動保所調查，陳女（32歲）陳女2014年及2015年共認養了一隻公貓及3隻母貓，由於沒有做結紮，導致後來大量繁衍，20多隻混種貓棄養在屋內，直到去年9月間，因為房屋飄散惡臭，因此東窗事發，動保所人員及志工上門後，救出了11隻貓，但發現已有14隻貓成了屍骸。

動保所指出，屋內環境相當糟糕，除了滿地屎尿及垃圾外，還有14隻貓屍被裝在塑膠袋及保鮮盒內，打開後發現貓咪都已全身腐爛長蛆，還有的已成白骨，研判是被活活餓死。

經追查後，動保所找到陳姓女飼主，但對方卻稱「沒錢葬貓又不忍丟棄」，但仍將陳女依違反《動保法》函送基隆地檢署偵辦。

基隆地院審理後，陳女卻未坦承犯行，法官考量陳女沒有前科，判拘役50天，併科罰金20萬元，全案仍可上訴。

(中時 )