靜宜中文系南管戲曲【管甫送】領略傳藝之美

2018年06月12日 14:44 中時 陳世宗

台灣知名兼具戲曲演唱功夫、身段基礎及化妝技藝的老師王銀麗，親自以精湛技術，為表演者化妝，讓角色更加生動。（陳世宗攝）

年輕學子努力學習，一舉手、一跬步都是嚴格規制的「南管戲」；不僅磨練耐心，也能向傳統戲汲取最珍貴的文化養分。（陳世宗攝）

靜宜大學為推廣南管戲曲、培養專業表演人才，該校中文系自2016年起，與文化部南管戲曲傳習結業藝生張春玲合作「南管戲曲校園推廣計畫」，今年由7名學員擔綱演出【管甫送】，精湛的技藝演出及精彩對手戲，獲得滿堂彩，也讓觀眾感受到傳統文化的深度、廣度及魅力。

將傳統與在地文化相結合是靜宜大學中文系的一大特色！中文系主任張慧芳表示，「南管」是歷史悠久的絲竹音樂，以泉州一帶為發源地，傳承漢魏以來的古樂遺風，流傳於現今閩南語系地區；台灣以台中和彰化為傳習重鎮，沙鹿也有【合和藝苑】南管劇團。「南管戲曲」演出內容多為描述愛情故事的文戲，劇情優雅與柔美細膩。

張慧芳指出，目前中文系傳統文學方面的必修課程著重文學欣賞，為讓學生更能體驗傳統藝術特色，2016年起將「南管戲曲」引入校園。參與學員需修習50小時專業課程；演出前一個月進行戲曲身手步法及唱腔的密集練習。期待從靜宜出發，透過展演，讓更多人瞭解傳統戲曲文化，並能培育專業演出者，傳承一脈南音薪火。

中文系副教授陳瑤玲表示，展演故事【管甫送】描述泉州來台經商的管甫，與台灣女子妹官(美娟)互通情愫，管甫忽收到家書告知家人病危，兩人以3步珠淚、10步相送的歌舞小戲，演繹詮釋難分難捨的生離揪心之痛。

來自洛陽河南科技大學的中文系大二交換生康靜怡說，她因選修民俗課程，在老師鼓勵下，嘗試了「南管戲曲」演出。她感謝張春玲老師與中文系師長，在近幾個月所提供的密集訓練，及多元資源，讓演出者能循序漸進、粉墨登場。因親身學習與演出不僅更喜歡「南管戲曲」，未來若有機會會繼續學習，扮演傳承南管藝術薪火的種子。

中文系助理教授彭心怡認為，在現今凡事追求「快速」的社會中，年輕學子肯學習需字字斟酌、一舉手一跬步都嚴格規制的「南管戲」，實屬不易！不僅磨練耐心，也能向傳統戲汲取最珍貴的文化養分。

【管甫送】戲中《送君調》、《牛犁調》、《更鼓調》等曲目淺白親切，觀眾觀賞時，能融入情境感受戲劇張力。南管戲演出時，以演員身高比例為規範，唱、唸必須與科步配合得宜，腳步隨撩拍移動，以「三步進、三步退、三步到台前」方式，完成演出。

台灣知名兼具戲曲演唱功夫、身段基礎及化妝技藝的老師王銀麗，特親自以精湛技術為表演者化妝，讓演出者更加生動，將扮演的角色發揮得淋漓盡致！

(中時 )