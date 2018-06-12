靜宜中文系南管戲曲【管甫送】領略傳藝之美

靜宜大學中文系南管戲曲【管甫送】，學生從表演中領略傳藝之美，精湛的演出博得滿堂彩！（陳世宗攝）

友善列印
中時
台灣知名兼具戲曲演唱功夫、身段基礎及化妝技藝的老師王銀麗，親自以精湛技術，為表演者化妝，讓角色更加生動。（陳世宗攝）
年輕學子努力學習，一舉手、一跬步都是嚴格規制的「南管戲」；不僅磨練耐心，也能向傳統戲汲取最珍貴的文化養分。（陳世宗攝）

靜宜大學為推廣南管戲曲、培養專業表演人才，該校中文系自2016年起，與文化部南管戲曲傳習結業藝生張春玲合作「南管戲曲校園推廣計畫」，今年由7名學員擔綱演出【管甫送】，精湛的技藝演出及精彩對手戲，獲得滿堂彩，也讓觀眾感受到傳統文化的深度、廣度及魅力。

將傳統與在地文化相結合是靜宜大學中文系的一大特色！中文系主任張慧芳表示，「南管」是歷史悠久的絲竹音樂，以泉州一帶為發源地，傳承漢魏以來的古樂遺風，流傳於現今閩南語系地區；台灣以台中和彰化為傳習重鎮，沙鹿也有【合和藝苑】南管劇團。「南管戲曲」演出內容多為描述愛情故事的文戲，劇情優雅與柔美細膩。

張慧芳指出，目前中文系傳統文學方面的必修課程著重文學欣賞，為讓學生更能體驗傳統藝術特色，2016年起將「南管戲曲」引入校園。參與學員需修習50小時專業課程；演出前一個月進行戲曲身手步法及唱腔的密集練習。期待從靜宜出發，透過展演，讓更多人瞭解傳統戲曲文化，並能培育專業演出者，傳承一脈南音薪火。

中文系副教授陳瑤玲表示，展演故事【管甫送】描述泉州來台經商的管甫，與台灣女子妹官(美娟)互通情愫，管甫忽收到家書告知家人病危，兩人以3步珠淚、10步相送的歌舞小戲，演繹詮釋難分難捨的生離揪心之痛。

來自洛陽河南科技大學的中文系大二交換生康靜怡說，她因選修民俗課程，在老師鼓勵下，嘗試了「南管戲曲」演出。她感謝張春玲老師與中文系師長，在近幾個月所提供的密集訓練，及多元資源，讓演出者能循序漸進、粉墨登場。因親身學習與演出不僅更喜歡「南管戲曲」，未來若有機會會繼續學習，扮演傳承南管藝術薪火的種子。

中文系助理教授彭心怡認為，在現今凡事追求「快速」的社會中，年輕學子肯學習需字字斟酌、一舉手一跬步都嚴格規制的「南管戲」，實屬不易！不僅磨練耐心，也能向傳統戲汲取最珍貴的文化養分。

【管甫送】戲中《送君調》、《牛犁調》、《更鼓調》等曲目淺白親切，觀眾觀賞時，能融入情境感受戲劇張力。南管戲演出時，以演員身高比例為規範，唱、唸必須與科步配合得宜，腳步隨撩拍移動，以「三步進、三步退、三步到台前」方式，完成演出。

台灣知名兼具戲曲演唱功夫、身段基礎及化妝技藝的老師王銀麗，特親自以精湛技術為表演者化妝，讓演出者更加生動，將扮演的角色發揮得淋漓盡致！

(中時 )

日本腦炎高峰期 全國12例高雄占… 台南市戶外教育評比 全國第一

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。