花博盛會不缺席 中市中西區商圈爭取接駁車

2018年06月12日 14:53 中時 陳淑芬

台中世界花卉博覽會將在年底登場，立委黃國書服務處執行長黃守達與中區商圈代表12日爭取在中西區規劃花博接駁巴士，並強調，中、西區是中市舊城區發源地，且旅館共佔中市合法住宿供應量的28％，花博國際盛會預估將吸引800萬參觀人潮，中西區一定不能缺席。

立委黃國書服務處、自由路商圈主委陳東陽及繼光街、電子街商圈等業者代表12日在全安堂太陽餅博物館舉辦「花博不缺席」記者會，中區區長黃至民等人與會。

黃守達在會中表示，花博園區座落豐原、后里及外埔區，中市交通局規劃12條接駁車路線僅限於山線、海線及屯區，中區擁有60多家合法旅館，可提供3000多間房間；西區有近30家合法旅館，可提供2000多間房間。中、西區共佔中市合法旅館28％的供應量，可吸納龐大的觀光客住宿，但並未規劃花博接駁車。

黃守達建議市府將中、西區規劃成花博中繼站，花博接駁車要延伸到中西區，並協調台鐵配合加開相關班次，整合商圈結合花博旅遊訊息，增加花博經濟效益。

自由路商圈主委陳東揚表示，中區位於台中火車站、客運轉運站，區內有第二市場、台中公園及台中州廳等歷史古蹟，還有知名的綠柳川景觀，花博接駁車一定要進來中區，並增設觀光指示標誌，讓文化觀光發揮加成效果。

(中時 )