影》創造歷史！川金簽朝鮮半島非核化文件要點曝光

川普向媒體展示與金正恩簽下的去核化文件。(路透)

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中時電子報
金正恩和川普拿著各自簽上姓名的文件步出嘉佩樂飯店。(路透)

美國總統川普12日與北韓最高領導人金正恩舉行峰會，會議進行順利，兩人最後簽署了協議，不過並未公佈內容，引發各界高度關注。

據法新社報導，金正恩在會談結束時所簽署的協議中再度承諾，將「徹底讓朝鮮半島非核化」。

不過，文中並未如美國所要求的，載明是「徹底、可驗證，並無可逆轉的非核化」。

川普與金正恩在會上完全看不出來兩人曾經互罵「老番顛」、「火箭人」的緊繃氣氛，兩人不斷赴像拍背、拍肩或是握手，看得出來在會談期間都十分順利。（路透）

據路透報導、今天兩人簽署的協議大致有4項要點：

1.美國與北韓將依照兩國人民對和平與繁榮的渴望，致力建立嶄新的關係。

2.美國與北韓將攜手同心，在朝鮮半島上建立永續而和平穩定的政權。

3.重申北韓與南韓在4月底達成共識的《板門店宣言》，北韓承諾將會邁向完全去核化。

4.美國和北韓承諾找回戰俘（POW）／戰爭任務失蹤士兵（MIA）的遺骸，包括將已經辨別身分的遺骸送回。

此外，雙方承諾，將由美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與相關北韓高層官員將儘早舉行後續協商，以落實川金峰會的成果。

聯合聲明並稱，川普和金正恩將合作，致力發展美國與北韓的新關係，並促進朝鮮半島與世界的和平，繁榮與安全。

川普和金正恩都肯定，這次史無前例的峰會具有劃時代的重要性，並跨越了兩國數十年來的緊張與敵意，揭開未來新頁。

在簽署這份文件的儀式上，可以看出川普對於此次世紀會談的成果感到非常滿意，他在會上表示美朝簽下的是一份「全面性」的文件。川普也說他預期北韓將可以「非常、非常快」的去核化，金正恩也在會上說，他與川普決定要把「過去留在身後」，更說「世界會看到重大的改變」。

川普不但在步出簽約儀式現場時表示「絕對會邀請金正恩到白宮」，還不斷稱讚這個曾經被他罵「火箭人」的領導人，他稱金正恩「非常聰明、非常可敬且是厲害的談判家」，還說透過這次會談他認知到金正恩是個「充滿天賦的人」，而且「非常熱愛他的國家」。

川普對此次峰會總結為「超乎所有人預期的好」，將為和平做出很大的貢獻。

(中時電子報)

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