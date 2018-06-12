農民苦哈哈 孫大千曝執政者不願面對的殘酷真相

農委會副主委陳吉仲（右）上週三在中常會報告時指，台灣專業農戶年所得平均154萬元，引起總統蔡英文不悅。（本報系資料照片）

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中時電子報
國民黨前立委孫大千今在臉書上po文。翻攝孫大千臉書

今年香蕉盛產價格崩盤，引起農民恐慌，農委會副主委陳吉仲上週三在中常會報告時指，台灣專業農戶年所得平均154萬元，引起總統蔡英文不悅，要農委會不要「陷於數字，施政應讓人民有感」，國民黨前立委孫大千今在臉書上po文質疑此平均數字是灌水，並說，行政院日前公布的勞工於第年第一季平均薪資為每月5萬9852元，也是灌水，大多數農民、勞工都還在辛苦掙扎中。

孫大千說，農委會的報告指出，台灣專業農戶年所得平均154萬元，但是你隨便去問一問周遭的農民朋友，哪一個人可以達到這樣的年所得收入？如果這個數字沒有灌水，那麼就代表了台灣農業的獲利是集中在極少數人的手中，而大多數的農民則是苦哈哈的在辛苦掙扎。可惜的是，蔡英文總統對於這樣的情況完全「無感」，她只是在意，要官員用白話文來解釋政績，讓人民「有感」。

另，行政院的資料顯示，今年第一季勞工的平均實質總薪資達到每月5萬9852元。相信許多的勞工朋友只有在夢境中才能得到這樣的收入。此也反映出，台灣經濟的成果是由極少數人來分享，而大多數的勞工仍然在過勞的環境中和低薪在搏鬥。可悲的是，行政院對於搶救低薪依舊只是虛應故事，卻始終不願意直接把勞工的基本工資一步到位調高到3萬元。

他說，就是「平均」這兩個字，讓當權者「自我感覺良好」，讓平民百姓「無感又無奈」，台灣已經進入了一個財富和收入都是極端分布的階段。在M型化的趨勢之下，平均值根本不代表任何意義，反而會造成誤判情勢。

(中時電子報)

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