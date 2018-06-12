台南市戶外教育評比 全國第一

2018年06月12日 14:47 中時 曹婷婷

12年國教課綱強調素養導向教學，戶外教育是實踐「自發、互動、共好」課程最好的方式，台南市戶外教育深耕多年，教育部國教署日前辦理公私立高中職暨國民中小學戶外教育成果「飛揚100」甄選，台南市獲總評比第一。

台南市共有14校獲獎，其中，光復實小、土庫國小榮獲金牌獎；仙草國小、西門實小、口埤實小、玉山國小、河東國小、雙春國小、七股國小、日新國小、鯤鯓國小、龍崎國小、左鎮國中及仁德國中榮獲銀牌獎。

光復國小以「光復桃花源-鹽鄉海洋樂悠活」一舉奪金，光復生態豐富，在地牡蠣、鹽田、紅樹林與學校獨木舟教學，都是戶外教育課程的題材，結合鄰近天后宮、鹽場、鹽山、鹽博館、龍海號生態遊潟湖等社區資源，讓孩子深入家鄉，也讓前來遊學的孩子更認識七股，如今更城為各級學校戶外教育基地。

土庫國小以「四季高峰踏尋土庫」為方案主軸，學校立基12年國教新課綱精神，發展四季高峰多元戶外教育，課程包括定向越野測試空間邏輯與團隊合作；自行車從維修入門到規畫、完成兩鐵壯遊學習；水庫划獨木舟和SUP板，進一步學習水域活動知識；完成2座百岳挑戰，克服挑戰的歷程，成就多元學習。

台南市政府教育局表示，南市戶外教育深耕多年，已發展43條優質戶外教育路線，12年國教課綱強調素養導向教學，教育局鼓勵教師、學生走出教室，藉由走訪校園及社區，踏查歷史古蹟及博物場館，提升學生學習動機。

(中時 )