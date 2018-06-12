住院共聘看護 看護費用至少可打六折

2018年06月12日 14:47 中時 鄭郁蓁

家中有人住院，就要全家人輪流照顧，否則就要付出每天2千元請看護照顧，經濟壓力沉重。為緩解生病者家庭負擔，中華民國家庭照顧者關懷總會，推動「住院友善照護醫院」，以「共享」概念，為住院患者媒合照服員共同聘雇，讓看護費用至少「打六折」，照服員也不用24小時工作。

家總106年調查發現，國人住院陪病照顧方式，六成以上由一位家人或輪流照顧，二成五聘請本國或日班看護；且高達七成五上班族「曾因家人住院照顧而請假」；此外，八成七受訪者願意「四位病患共聘一位24小時看護」。

為減輕雙方負擔，達到共好，衛福部委託家總輔導全國醫院推動「住院友善照護醫院」，今天由衛福部次長薛瑞元頒獎肯定加入的34家醫院。

家總理事長、中山醫學大學社會系教授郭慈安表示，目前一名看護一天24小時工作，薪資大約為2400元，一對一照顧患者。對患者來說，負擔沉重；對照顧者來說，一整天不間斷照顧患者更是疲累。

因此參與「住院友善照護醫院」在民眾入院時，就提供選擇資訊，包含「一對一」、「一對多」的聘雇服務，目前最多僅能「一對四」。以四人共聘一名看護來算，若每人付出1200元，集資4800就可以聘雇兩位照服員輪兩班，照服員不用24小時工作，患者付出費用等於打五折。

花蓮門諾醫院與35名個人照顧服務員合作，提供一對一或一對四照護，供民眾入院時選擇，且為維持一對四照護品質，醫院提供每年職訓20到30小時，並從中拔擢一位照服員協助派班與調節，減少照服員空班情況，保障月薪達三萬到四萬元，每次輪班十二小時，可月休六天。長照部督導江筱蕙表示，對照服員來說，過去一天看護費雖有兩千元，但必須二十四小時上班，且工作並不是天天有，現在只要上十二小時的班，收入比以前更穩定，還有充分時間休息。

衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，目前提供服務的醫院僅34間，並以地區、社區醫院為主，平均位患者減少四成六的負擔，未來盼朝全面化提供服務，但僅限於慢性病患者，例如急性中風後期治療等，重症和加護病房都不適合。

(中時 )