Airbnb期待將合作模式延伸台灣 協助拓展全球商機

2018年06月12日 15:13 中時 王思慧

旅宿平台Airbnb公佈民調結果，顯示有高達84%的台灣三大都會區民眾認為，透過Airbnb將住家分享給旅客短住，有助於在地旅遊產業的發展，另外也有77%受訪者表示，住家分享與Airbnb模式，有助於所在都市的經濟發展。Airbnb表示，推動的住家分享與民宿旅遊形式，已經廣受台灣民眾支持。

值得注意的是，有超過半數（54%）的受訪者認為，立法院應該通過新法，讓住家分享能夠在台灣有法可循，反對民眾則僅有12%；而當66%民眾表示願意在出遊時使用Airbnb上的房源作為住宿選擇的狀況下，更有44%的民眾表示，願意嘗試出租家中多餘空間，當個Airbnb房東，補貼生活開支。

在市場調查數字之外，Airbnb的旅客大數據也顯示台灣旅客的確以行動擁抱住家分享，在2017年，有超過112萬台灣民眾在出國旅遊時選擇Airbnb房源，不但較2016年增逾55%，也佔台灣出境人次近8%；此外，國際旅客來台旅遊亦偏好Airbnb房東提供的道地服務，在2017年就有超過130萬名海內外遊客選擇Airbnb作為在台灣旅遊時的住宿地點，佔入境遊客總數的12%以上。

Airbnb台灣暨香港公共政策總監蔡文宜表示，台灣民眾對於透過合理、先進的法律將住家分享納入規管的支持，其實也正呼應了過去幾個月來日本、柏林、溫哥華等國家與城市陸續透過明確法規開放並規管住家分享的案例，「在旅客行為與偏好改變的潮流下，我們需要新的法規來因應社會的新需要，而非一昧禁止，與市場趨勢背道而馳。」

蔡文宜說，關於住宿保障、鄰舍關係與消防安全等，Airbnb在全球各地都已累積了有效的應對經驗，透過身份驗證、房東與房客教育、AI風險評分與24小時全天候客服中心等等多重安全保障下，許多外界擔憂的風險，其實在Airbnb的全球經驗下，都已經能夠降到最低，全球已有三億人曾經住在Airbnb房源，但真正發生過的負面事件，卻是寥寥可數。

過去三年來，台灣入境旅遊人次成長停滯，但包含觀光旅館與一般旅館在內的總房間數，卻增加了近3萬間，自然導致了旅館業巨大的內部競爭壓力。而戮力提倡在地、道地、多元，包容且永續旅遊形式的Airbnb，過去數年來不但推廣住家分享，亦已經與全球許多精品旅店與傳統旅館業者合作，Airbnb十分樂意與台灣旅館業者合作，將國際最新旅遊趨勢與在地旅宿業者分享，並透過全球平台，協助吸引更多元的國際入境旅客，一同把市場大餅做大，實踐Airbnb將旅遊業收益與更多人分享的精神。

該項調查由Airbnb委託HAVAS Group 靈智精實整合行銷集團於2017年11月執行，成功調查900名具投票權，居住於台北、台中或高雄的台灣居民。

(中時 )