沈榮津：各縣市不收核廢料 專家：民進黨假新聞後果

2018年06月12日 15:17 中時電子報 喻華德

經濟部長沈榮津11日針對前總統馬英九反廢核的提議回應表示，「若要核能新機組運轉，需先考量核廢料的處置問題」。對此，氣候先鋒者聯盟共同發起人黃其君指出，高雄左營就有鄉親在認清核能發電是遭綠營常年散布不實資訊抹黑後，具體支持「核廢料給我，空汙滾蛋」，歡迎將核廢料貯存在高雄半屏山，直接打臉沈榮津的說法。

在資訊不對稱下，過去民進黨與反核團體常年散布不實資訊，藉由媒體報導恐嚇民眾造成反核、反科學民粹。使民眾對安全無虞的乾式貯存設施在不思考、不查證的情況下產生無畏地恐懼，在此前提故意把「貯存用過核燃料公投」的範圍設計成不容易有機會對轄區內的民眾充分說明的縣市等級，沈榮津才來說風涼話！

然而，和黃其君一樣參觀過運作中核能電廠，近距離靠近用過核燃料的民間人士、環保團體確認鐵一般的事實：「只要純水和空氣就可以阻斷放射線！」

在三年前，參與多個生態守護團體的宋宏一老師牽線的核能電廠參訪活動中，長期推廣科普教育的黃其君表示掛如果有輻射外洩，佩掛胸前的人員輻射劑量佩章必定發出警示，參訪團在圍阻體上方聽取核能安全措施現場簡報，在不到20公尺近距離靠近用過核燃料達20分鐘以上，在場所有人皆確認安全無疑，成員表示我們才20分鐘，而電廠工作人員1年至少200多天在輻射環境工作，而且已30餘年，健康狀況完全無虞！

參觀核能電廠與對比非核政策侵害生態事實，桃園環保人士林子涵老師指出：「我是期待非核家園的。但是時間抓住2025年不放，而以犧牲千年藻礁，埤塘及擴增火力方式，我是絕對反對。寧可核廢放我家，也不要縱容煤火，更不要迫害子孫美好棲地。」

面對一年空汙日數最多的左營區，去年底工業局局長呂正華在左營文府國小對在地鄉親舉辦的工業鍋爐改天然氣，降低在地污染源說明活動上，黃其君質問：「高汙染鍋爐在缺氣、補助少條件下如何願意改氣？同時告訴鄉親核廢料的事實資訊後，在場鄉親一致歡迎『核廢料給我，空汙滾蛋』的提議！」

高雄因為冬季空汙嚴重，福山國小是第一個放棄在冬天舉辦校慶運動會的大型小學。該校家長瞭解到蘭嶼人反核廢料是假議題，為了持續要拗台電的睦鄰基金，無視台電多次說明會與公文，竟然硬是把準備帶走低階放射性廢料的合金容器推到海中，狹持核廢料！福山國小家長認同藉由接收核廢料，可以讓台電公司的高額睦鄰基金有效協助改善在地污染源。

該校的大型志工團體經典志工隊，除了原服務項目外也參與節電推廣，在獲得正確資訊後，也支持「核廢給我，空汙滾蛋」，期待地質條件安全無虞的半屏山東麓可以貯存核廢料！至於該場址已存在的高污染、老舊的東南水泥，便可以不再用空汙管制不合格的舊鍋爐，燃燒事業廢棄物污染仁武、左營、楠梓等地了！可見在「資訊對稱」的情境下，民眾並不反對核廢料放在自己家鄉。

(中時電子報)