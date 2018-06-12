基隆鎖管季7月登場　今起開放線上報名

2018年06月12日 15:21 中時 張穎齊

今年世界年輕菁英廚師大賽–台灣區冠亞軍的經國學院學生擔任示範主廚，將結合基隆時令特色漁產的「漁工便當」澎湃上桌。（基隆市政府提供）

每年夏天最引頸期盼的「基隆鎖管季」體驗活動，7月起即將熱力登場，市長林右昌12日與市府產發處、基隆區漁會及經國管理學院等單位一同主持記者會，宣布鎖管季多項海上體驗活動即日起開放線上報名，呼籲民眾千萬別錯過。

今夏鎖管季系列活動首先登場的是線上熱搜最夯的「漁業文化體驗」，其中包含大小朋友都適合的燈火漁業體驗「夜訪鎖管」、揪團最好玩的「夜釣白帶魚」，以及有機會與飛魚近距離接觸的「探訪飛魚原鄉」、外木山「王爺祭海上遶境」民俗體驗，以及「Hi海!與你相約在七夕」活動，5大遊程年年都被報名「秒殺」。

林右昌表示，鎖管季除了漁業文化的推廣，基隆的海味美食料理更是不可或缺的主角，近年基隆積極推動「基漁優鮮」基隆漁產品牌，全力推廣產地來源透明化、安全品質有保障的基隆漁貨，透過鎖管季將基隆整體產業與漁業文化連結。

在記者會現場，主辦單位特別安排漁夫料理示範秀，由今年世界年輕菁英廚師大賽–台灣區冠亞軍的經國學院學生擔任示範主廚，將結合基隆時令特色漁產的「漁工便當」澎湃上桌。

市府指出，基隆是漁產最豐富的海港城市，市府也整合30家以上餐廳共同推出特色海味響宴，各店主廚將大展身手以基隆當季鎖管、白帶魚、飛魚卵設計美味菜單，只要民眾到特約餐廳或商店消費即可獲得好康優惠，有機會免費獲得旅展門票、海上觀光體驗等好禮。

另外，基隆區漁會搭配鎖管季活動，推出限量生鮮小卷禮盒，原價700元，活動早鳥價500元，推出限量500組，物超所值，可下載基隆區漁會APP線上訂購，多種當季鮮美海鮮商品任君挑選，滿2000元即可免運費。

(中時 )