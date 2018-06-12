基隆端午龍舟嘉年華　18日登場

基隆市「端午龍舟競賽暨嘉年華會」即將在18日於八斗子漁港熱鬧登場，市府歡迎民眾前往觀賞22隊角逐的精采賽事，圖為去年活動照片。（基隆市政府提供）

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基隆市「端午龍舟競賽暨嘉年華會」即將在18日於八斗子漁港熱鬧登場，此次則特別舉辦「午時立蛋送香包」活動，將在現場提供限量800份香包給民眾。（基隆市政府提供）

一年一度的基隆市「端午龍舟競賽暨嘉年華會」即將在18日於八斗子漁港熱鬧登場！基隆市政府延續以往慣例，邀集各機關、民間團體齊聚競賽，不過此次則特別舉辦「午時立蛋送香包」活動，將在現場提供限量800份香包給民眾，還有親子寫生、勁歌熱舞大賽、園遊會等趣味遊戲，歡迎民眾前來共襄盛舉。

2018端午龍舟競賽暨嘉年華會，18日將於八斗子漁港熱烈登場，共有22隊競渡爭冠，市長林右昌12日和教育處長陳素芬在市務會議後記者會上，誠摯邀請大家參與，齊喊「基隆耙龍船，歡迎大家來」的口號，一起為競賽隊伍加油打氣。

市府表示，今年活動主題為「端午雞籠、划龍舟」，當天除有龍舟競渡、親子寫生、熱歌勁舞、午時立蛋及園遊會，現場提供800份限量香包給到場的民眾。此外，還有公益攤位進行趣味有獎徵答，活動熱鬧可期，絕對是過節的最佳首選。

陳素芬指出，此次添購6艘國際標準的龍舟，當天競賽會非常精彩，而承辦單位八斗高中精心準備800份限量香包給到場的民眾，在為龍舟競渡加油吶喊之外，還有親子寫生、熱歌勁舞等精彩內容，邀請大家參與這項盛會。

教育處指出，龍舟競賽的報名隊伍中，有社會男子組11隊、社會女子組4隊和機關團體組7隊，合計22隊參與盛會，參賽隊伍於9日至15日展開緊鑼密鼓的練習，各隊來勢洶洶，去年蟬聯8連霸冠軍「基隆市環保局」將挑戰9連霸，當日賽況必定熱鬧非凡。

(中時 )

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