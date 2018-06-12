無人機創新應用論壇明登場

2018年06月12日 15:24 中時 王思慧

交通部民用航空局與中華航空事業發展基金會共同主辦「無人機創新應用論壇」，將於明天上午9時至下午5時，於交通部集思會議中心3樓國際會議廳舉行。

論壇除由交通部政務次長兼中華航空事業發展基金會董事長王國材與民航局局長林國顯致詞揭開序幕，同時也將邀請政府部門、學校、法人、協會、公司等代表，發表專題演講，分享無人機應用與技術發展趨勢；並藉由各領域專家以簡報、座談等方式，討論無人機未來發展、應用及具體管理做法，以營造產、官、學、研菁英交流場域，期使無人機應用在公共利益與產業發展之協調上，找出最佳對策。

民用航空法「遙控無人機」專章已立法通過，並經總統公告，初步規劃將於明年7月1日起施行，在新制正式施行前，民航局也將加快腳步，訂定「遙控無人機管理規則」與「遙控無人機註冊、檢驗、認可及操作人員測驗委託辦法」等子法。

在保障飛航安全、兼顧產業發展原則下，此一論壇討論主題，將以目前社會大眾及無人機業界普遍關注的如何在註冊、檢驗、人員測驗等監理業務下，有效發揮無人機創新特性為主題。透過有系統介紹無人機運用成果、技術趨勢與監理法規等，提供完整的無人機產業創新應用圖像。

透過首度舉辦此一論壇，民航局與航發會希望與無人機各領域人士營造良好政策溝通與互動橋梁，並作為民航法遙控無人機專章相關子法訂定過程參考。後續民航局亦規劃舉辦多場次應用發展及管理等論壇或說明會，以利民眾、公司、學校及政府機關（構）等對無人機法規了解，調和新法施行後，兼顧飛航安全與產業發展目標。

(中時 )