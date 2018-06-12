超商攻結婚商機 寄送喜餅免運費

2018年06月12日 15:41 中時 吳奕萱

阿默典藏蛋糕幸福寶盒，24盒1萬1760元。（品牌提供）

西方習俗而言，六月是最適合結婚的月份，此風潮在台灣亦盛行已久，現在超商業者也攻陷此商機。全家旗下電商平台「全家行動購」，瞄準結婚商機，集結各項婚禮周邊需求，首創預購服務「marry me」，其最大特點為單店訂購、多店取貨，新娘可至FamiPort預購喜餅、婚禮小物後，依親友需求，指定到貨時間與取貨的全家店舖。

全家便利商店會員暨電商推進部部長王啟丞表示，一般民眾婚禮傳統習俗，會向親友發送喜餅，但喜餅的寄送方式往往是一大困擾，故以全家店到店物流、密集店舖據點優勢，異業結合喜餅業者，推出單店訂購、多店取貨的便利模式，不僅解決民眾結婚發送喜餅的困擾，也可同步省下運費，而參加婚禮的親友也無需再大包小包，分享祝福更輕鬆。

全家「marry me」推出超過20項婚禮周邊商品，喜餅類則網羅大黑松小倆口、一之鄉、杏芳、阿默等知名中西式喜餅業者，其中像大黑松小倆口的「marry me」、一之鄉的「比得兔百年摯愛」，皆為熱銷品項，買多皆可再享折扣，省時又省荷包。

另外，像日青方好的傳情馬卡龍花束(10入，1680元)、Mio永結同心手工皂(10入，740元)，皆是實用又美觀的婚禮小物。

(中時 )