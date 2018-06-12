陳佩琪告了! 控三立及名嘴損害名譽 求償500萬元

台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（本報資料照片）

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中時電子報
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台北市長柯文哲妻子陳佩琪不滿三立新聞台的政論節目《54新觀點》的主持人陳斐娟與律師曾勁元，質疑柯財產來源不明，嚴重損害柯P夫婦名譽，6月4日委任律師林智群發函，限2人以及三立公司在7日內於三大報其中一家頭版刊登道歉啟事，捐贈共500萬元給陳佩琪指定的慈善團體。

陳佩琪的律師函要求，限三立電視台及陳斐娟7天內公開道歉，三立須捐出200萬、陳斐娟與曾勁元各捐150萬元給指定的慈善團體，若執意選擇無視，將採取法律行動，捍衛名譽。

等了一周，陳佩琪未等到回應，今天(12日)委託律師向台北地方法院遞狀提告。陳認為三立新聞台《54新觀點》5月25日的節目中，主持人陳斐娟與律師曾勁元質疑柯P夫婦財產申報不實、財產來源不明，認為兩人刻意扭曲事實，嚴重損害倆夫婦名譽，陳今(12)日委請律師到台北地方法院遞狀，訴請三立與陳斐娟、曾勁元，連帶賠償500萬元，並在三立官網刊登道歉啟事3個月。

北院表示收到民事起訴狀後，將輪分由民事庭法官負責審理。

陳佩琪一周前透過律師對三立與陳斐娟、曾勁元發出律師信函，表示財產申報都由她全權處理，她認為三立的節目，對柯文哲惡意攻擊，除損害柯名譽，也損害她的名譽。

三立後來雖發出4點聲明，但未對陳佩琪要求道歉及捐款一事做出回應，陳佩琪等不到三立及陳斐娟、曾勁元道歉，今(12)日委任律師到台北地院遞出民事起訴狀，請求三立及陳斐娟、曾勁元賠償500萬元，並在三立電視官網刊登道歉啟事3個月。

(中時電子報)

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