虎尾科大通識教育博覽會 體驗生命之美

2018年06月12日 15:39 中時 張朝欣

虎尾科技大學12日舉辦「通識教育博覽會」，以「生命之美」為主題，整合通識教育中的數理、國語文與博雅課程，讓學生在動腦闖關中進行體驗，藉此釋放自己的想像力，從中學習課堂以外的知識，感受生命的多元與美好。

由虎尾科大通識教育中心主辦、教學發展中心協辦的通識教育博覽會，今年邁向第3屆，共有16個課程參與、10個闖關關卡、6個生命創作體驗區，以「Flip.Education」翻轉教育闖關方式，讓課程學習不再侷限於教室。

學校表示，透過精心設計的心靈電影問答、活潑的闖關遊戲、藝術創作體驗教學等活動來活化教學與生活型態，不僅舒活通識課程的教學，也提升學子學習意願與對通識教育體驗生活之美的認識，吸引上千名學生與社區居民參與。

負責策畫博覽會的陳鳳雀、程諾蘭老師說，此次活動共計有12名教師參與，提供16種課程，包括「愛上微積分」、「文化景觀與休憩素養」、「文學與情愛關係」等，現場並有咖啡教學品嘗、製作蝶古巴特與木食器，非常多元多樣。

通識教育博覽會另一大亮點是手工皂愛心義賣，由學子捐出在課堂中製作的手工皂進行義賣，義賣目標金額為2萬元，將捐助給雲林縣家扶中心，藉此鼓勵學子利他心志，體會利他行動之美，讓社會的愛與美可以如活水泉源般永續流動。

(中時 )