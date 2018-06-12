創意發明30年 鄧鴻吉獲國際發明卓越領袖獎

2018年06月12日 15:40 中時 林欣儀

鄧鴻吉在發明閒暇之餘，投身教育領域，親自傳授孩子自身經驗。（鄧鴻吉提供）

投入創意發明工作長達30年、被譽為「台灣愛迪生」的鄧鴻吉，因擁有多項發明專利且在國際發明界具影響力，獲選為「2018國際發明卓越領袖獎」得主，該獎項堪稱全球發明界的諾貝爾獎，鄧鴻吉為兩岸地區第一位獲得此獎者，將於本月20日親赴波蘭受獎。

鄧鴻吉細數自己多年來研發成果，他說，17歲成功發明「遠紅外線」產品，之後接續研發汽車防盜系統、藍光DVD等產品，為人類日常生活帶來許多便利，多年來已多次奪下德國紐倫堡世界發明獎及「終生成就獎」，至今擁有超過400項專利。

除埋頭研究，鄧鴻吉也注重傳承與教育，他表示，藉由發明創意基地的成立，希望將自身經驗教授給下一代，透過一對一輔導的方式培養孩子品格與專業。也因此，他於2017年獲得亞洲教育論壇頒發的「亞洲教育貢獻獎」，今年又獲世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）推薦、獲選「國際發明卓越領袖」個人獎。

教育界指出，這項發明卓越領袖獎堪稱發明界的最高榮譽象徵，其評比分為科技、公益、企業家、個人及發明家、青年發明家等10個類別，是由全球各界人士徵選並經權威者推薦，透過層層審核後選出，每種類別每年只評選出1人獲獎，今年共有來自世界20多人入圍，鄧鴻吉在激烈競爭中脫穎而出，將接受波蘭副總理頒獎。

(中時 )