皇阿貓駕到！ 故宮貓咪大月曆早喵優惠8折起

2018年06月12日 15:45 中時電子報 綜合報導

國立故宮博物院印製的大月曆精美絕倫，極富賞玩及收藏價值，年年造成搶購熱潮，甫一推出即供不應求。故宮為方便民眾，今年提早開放個人預購及團體訂製2019年故宮貓咪大月曆，內容收錄包括[傳 宋人〈戲貓圖〉]、[宋人〈冬日嬰戲圖〉]、[明 沈周〈寫生冊〉貓]、[清 沈振麟〈水仙狸奴〉]等經典名畫。即日起至6月底為第一批預購優惠活動，早「喵」預購八折起，將於今年10月起陸續出貨。另大月曆也提供客製化服務，可印製企業商標及公司名稱，以作為年節禮品之用。

十二張故宮名畫 天天有貓萌

故宮透過網路意見調查後，2019年大月曆推出民眾最希望呈現的貓咪文物主題，內容收錄故宮院藏十二幅貓主題書畫，包括[宋人 〈冬日嬰戲圖〉]、[清 沈振麟〈貓竹〉]、[傳 宋人〈戲貓圖〉]、[民國 程璋〈花卉雙貓〉]、[宋人〈富貴花狸〉]、[宋徽宗真蹟 〈耄耋圖〉]、[清 沈振麟〈貍奴魚藻〉]、[明 沈周〈貓〉]、[元 王淵〈畫花卉〉]、[傳 宋 李迪〈秋葵山石〉]、[宋 易元吉〈猴貓圖〉]及[清 沈振麟〈水仙狸奴〉]等故宮經典名畫，張張生動捕捉貓兒們行走、玩耍以及休息等各式逗趣姿態，讓民眾能一次珍藏多幅名家書畫，飽覽喵星人的各種魅力。月曆為掛曆型式，附贈精美紙盒，以利收納攜帶，送禮更顯大方。

故宮2019年月曆內頁【清 沈振麟〈貍奴魚藻〉】。(圖/故宮提供)

早「喵」預購好康 專屬客製不加價

故宮表示，即日起至6月底，民眾預購2019年故宮貓咪大月曆即享85折優惠，100份以上更享8折優惠，更保證取貨，不致向隅。此外也提供客製化服務，包括封面、內頁以及包裝紙盒上，都能加上企業LOGO或公司名稱，訂購500份以上還享有不加價專屬客製，歡迎各大企業與公司行號、機關團體預約作為年節禮品。故宮網路商城也有獨家優惠，消費滿2000元再享免運費。預購詳情可至「故宮精品網路商城」www.npmshops.com查詢；或洽：(02)2883-6887。

(中時電子報)