國中生要完整學習 校長協會建議會考延到6月底

2018年06月12日 16:54 中時 林志成

每年國中教育會考在5月20日前後舉行，學生考完後無心上課，沒辦法完整學習。全國中小學校長協會今天主張，國中會考是檢定非升學考，應延到6月底辦理，以避免國三下學期許多正式課程「被消失」。

教育部國教署組組長武曉霞回應，每年討論會考時間時，都會出現「讓國中生完整學習」的聲音，不過考量到會考後要進行適性輔導、志願選填及試務穩定性等理由，最仍仍決定維持在5月第三周的周六、周日舉行；以後要不要延到6月底，教育部會召集相關單位持續討論。

全國中小學校長協會表示，會考在5月辦理，實在有點早，不僅國三下學期教學必須加速進度，畢業典禮前一個月，為了讓浮躁的孩子定下心，各校都必須安排校外參訪、課堂討論、在教室內「自習」，偏偏這些彈性活動，大多跟課綱的教學目標不符，全國23萬名國三生一路「活動」到畢業。

全國中小學校長協會副理事長張信務說，現在國中會考的時間在畢業典禮前，不少學生考完後，就對國三下學期課程失去興趣，造成學校端的困擾，因此應趁著明年實施12年國教課綱，重新建構讓國中生完整學習的制度，將會考延到畢業典禮後的6月底舉行。

校長協會說，教育部應該協調國中學生升學事宜，包括會考、各種應試免試管道，統一在6月份開始辦理，會考不是一試訂終身，國三生6月份再開始忙申請入學，國三生就不會考完就耍廢，他們有完整6個學期的學習。

校長協會指出，早年國中基測就是7月中旬辦理，因為104年推動會考變革改成考2次，才提早到5月，如今會考早已改成只考一次，因此，不必要一定要安排在5月考。

校長協會表示，現在國中教育會考的問題，明明是學力檢定考試(所以只分精熟，基礎，待加強三級)，在免試入學比序項目中，採計國中會考，造成學生卯足全力衝刺，等於過去的聯考復活，這與國教宗旨不符，應該貫徹12年國教免試入學初衷。

(中時 )