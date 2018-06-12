追星！卸妝只挑偶像代言產品 醫：用錯一樣會過敏長痘

2018年06月12日 16:47 中時 倪浩倫

化妝後沒卸妝，會導致皮膚出問題，但若用錯卸妝品，照樣是NG行為！皮膚科醫師指，不少女性會買偶像代言的卸妝油使用，但如果本身僅是化淡妝、卻用「彩妝專屬」的卸妝產品，容易因此讓皮膚出現過敏、長痘痘的情形，提醒民眾，除了不要讓妝在臉上殘留太久，也應了解自己的化妝型態、選擇最適當的卸妝產品。

女性多知道化妝後要「卸妝」，但在選擇卸妝產品時，可能會出現一些迷思。皮膚科醫師、悠美診所院長朱芃年說，像是有人專挑自己偶像明星代言的產品，但如果不了解自己的化妝型態，隨意選擇卸妝產品來使用，皮膚有可能因此出問題。

好萊塢女星多盛裝出席各種場合，她們代言的卸妝產品，也常是用於卸去較濃彩妝的卸妝油。朱芃年指出，對於只是化淡妝、又屬於油性皮膚的民眾，若使用該類型產品卸妝，反而會出現過敏、長痘痘的情形，同樣的，若化的是較濃的彩妝，卻使用「用於淡妝」的卸妝乳，則會有「卸不乾淨」的問題，進而讓皮膚出現紅腫、過敏。

一旦皮膚出現上述的狀況，若只以單純以「過敏、長痘痘」來治療，可能成效不彰。朱芃年說，其實只要「停用」不適合的卸妝產品、或改用適合自己的產品，從根本上來做處理，相關狀況就能明顯改善。

尼斯診所院長王祚軒醫師說，對於有長期化妝、帶妝需求的民眾，例如藝人或空姐，或是接受過雷射者，特別需要注意肌膚的保養；他補充，過去坊間僅有單獨作「去角質」、「保養產品導入」的儀器，但現已有將其合而為一的儀器，但考慮到皮膚新陳代謝的週期約會3~4周，建議相關保養以每月一次的頻率即可。

(中時 )