威力彩端節加碼頭彩獎落台中 台彩頒獎牌送紅包

2018年06月12日 16:56 中時 王文吉

台彩總經理蔡國基（左）代表頭彩得獎人，包16萬8千元大紅包給頭獎商店。（王文吉攝）

台彩贈送「大樂透」紅包，開出頭彩的彩券行分送粽子，與排隊民眾分享喜氣。（王文吉攝）

開出「威力彩」端午加碼頭彩的吉客來彩券行，買氣持續暢旺。（王文吉攝）

頭彩幸運兒以「部分自選配合電腦選號」，買了500元威力彩，最後1注中了頭獎。（王文吉攝）

台灣彩券推出端午節加碼5億元，包括大樂透、賓果賓果、猜大小、猜單雙等獎金優渥。（王文吉攝）

台灣彩券端午節加碼5億元，「威力彩」率先於台中大雅「吉客來彩券行」開出頭獎，1注獨得獎金2.5億元，創下「威力彩」加碼當期頭獎就開出紀錄。台彩總經理蔡國基12日前往頭獎商店致贈獎牌，並發送200份「大樂透」紅包給排隊民眾，預祝彩迷「吃肉粽，中頭彩！」

吉客來彩券行上午施放鞭炮慶賀後，蔡國基開始發放「大樂透」紅包，數百民眾湧入搶沾好運。蔡國基透露，中獎人是1名中年男子，自己開店當老闆，下班時開車路過，因塞在車陣中，看到該家彩券行曾開過大獎，又看到威力彩加碼，於是下車以「部分自選配合電腦選號」，買了500元威力彩，最後1注中了頭獎。

中獎人也與彩券行分享喜氣，包了16萬8千元大紅包，祝福彩券行「一路發」。蔡國基表示，財神爺最近特別眷顧中部，「威力彩」於5月21日頭獎加碼2億元，當期頭獎即在台中開出，1注獨得2.5億元，「大樂透」5月29日在彰化開出5年來最高的單注頭獎，1注獨得8億元。

蔡國基分析，5月下旬短短9天內，中部就開出2注高額頭獎，送出總計逾10億元獎金，更有趣的是「威力彩」近4年平均1年開出4次頭獎，今年短短不到半年，就已開出4次頭獎。威力獎加碼頭獎開出後，對業績多少有影響，預估這波業績可望成長8.4億元，公益盈餘2.2億元。

台彩公司指出，今年端午加碼總計送出逾4萬個獎項，6月15日至26日連續4期，每期保證送出10個100萬元及1萬個2000元。購買加碼各期的大樂透，每注50元可獲得1次抽獎機會，民眾可利用「預購」方式，一次買齊加碼彩券。

此外，每5分鐘開獎1次的「BINGO BINGO賓果賓果」持續加碼中，從6月8日起連續加碼16天，「基本玩法」1至6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；簡單好玩的「猜大小」獎金倍數也由6倍提高為7倍；去年11月推出的新玩法「猜單雙」，猜中獎金倍數提高為7倍。

(中時 )