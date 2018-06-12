今年6重症2死 新生兒腸病毒13年後捲土重來

台灣新生兒科醫學會理事長許瓊心呼籲民眾避免接觸家中新生兒，以減少感染腸病毒。（陳志祥攝）

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今年國內腸病毒就診人次持續攀升，上周新增2例新生兒感染伊科病毒11型併發重症、其中1例死亡，今年已經累積6例新生兒感染腸病毒併發重症、2例死亡，新生兒深受其害，疾管署憂心13年未見腸毒病流行的疫情有捲土重來的跡象！

由於2005年台灣出現一波腸病毒克沙奇B型的新生兒腸病毒流行，當年有27名新生兒併發重症、3人死亡，疾管署副署長羅一鈞指出，今年腸病毒來勢洶洶，而且明顯影響新生兒（出生1個月以內）。

疾管署疫情中心科長陳秋美指出，上周（6月3日至6月9日）腸病毒健保門急診就診計1萬1968人次，較前一周上升10.7％。腸病毒正式進入流行期，「伴手禮」是新增2例重症為北部男嬰與東部女嬰，都是檢出伊科病毒11型。

其中1例出生7天的男嬰，5月中旬因發燒收治住院，出現急性肝炎、血小板減少症、凝血功能障礙等症狀，經治療後已出院。另1名出生4天的女嬰不幸於發病第3天因新生兒敗血症死亡，等於出生第6天去世。

今年已經累計12例腸病毒併發重症病例，其中6例為新生兒(含2例死亡)、重症確定病例當中4例感染伊科病毒11型，羅一鈞表示，2003年以來，國內出現7例新生兒感染伊科病毒11型，其中4例死亡，所以致死率估計為5成左右。

台灣新生兒科醫學會理事長許瓊心指出，新生兒腸病毒感染一般於出生後1至14天發病，可能發生在產前、生產過程或出生後的人際接觸等途徑感染腸病毒。特別是產前若腸病毒通過胎盤垂直感染，因新生兒出生後短時間內來自母體抗體量仍不足、免疫力較弱，病情常較為嚴重。

疾管署已經緊急啟動應變小組召開會議，決定半個月內「無預警」衛生查核，針對國內177家具有嬰兒床與病床、245家月子中心檢查是否落實洗手、消毒、訪客健康管理與疑似感染病例的隔離等，若不改善的機構、月子中心與醫院最重處罰將被吊銷證照。

(中時 )

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