轉戰全藝術創作者 義大50歲學生勇敢圓夢

2018年06月12日 16:28 旺報 張國威

人常說，活到老、學到老，每個人生階段都有自己想完成的目標，你曾想過自己50歲的人生規畫嗎？義守大學一位50歲學生楊景智就在回到校園學習多年後，決定在近半百歲月，轉換跑道，勇敢投入憧憬的藝術創作工作。

楊景智曾任職於義大犀牛職棒隊，偶然得知在職進修管道，深受日本文化細膩特色與職人精神吸引，因此決定進義守大學「應用日語學系」學習，從基礎課程穩扎穩打，四年來除提升語言能力，了解異國習俗，進而藉由語言工具，嘗試閱讀文章和觀賞影片，連自助旅行或工作，都不再是夢想；他以最喜歡的動漫作品《航海王》為例，強調該幽默、熱血冒險故事，因角色眾多，人際關係亦多加著墨，能從中體悟許多與人相處的小細節。

喜愛繪畫的楊景智，高中選讀美工科，畢業後從事廣告與平面設計、出版社等，工作經歷豐富多元，身逢手工製作到電腦編製交替的時代，因應產業轉型，他曾報名職訓課，從簡易文書與排版學起，亦自行摸索AI、PS等繪圖軟體；不過，他強調，儘管現代3C產品盛行，有多種便利省時的軟體，但他對手做、手繪的熱情絲毫未減退。

身懷電繪與手繪技藝，楊景智還擅長皮雕和皮包製作，為兼具收藏與功能性，突發奇想以皮雕製畫，鍾情大自然意象；他說，有感於都市化快速，臺灣雖有「蝴蝶王國」美稱，卻只能偶在山林中窺見蹤影，加上因幼時疾病導致行動不便，不易到野外取材，他透過上網參考蝴蝶類型與生態後，再行創作，期望透過皮雕畫，讓這純粹的美淵遠流長；「應日系」主任李守愛觀賞後大為驚豔，邀請他特製精品，送給同樣熱愛蝴蝶的日本松本大學住吉校長。

將從義大「應日系」畢業的楊景智，面臨50歲大關，他決定退而不休，轉戰全職藝術創作者，雖可預期有許多待改變和克服的問題，不過，「困難不難」。他強調，人總會遇到難題，別想得太複雜，只需不斷思考不足處，加以充實自我，或與他人交流經驗，參考建言，謹記勤能補拙；他也勉勵學弟妹「擇己所愛，愛己所擇」、「愛人如己，愛己及人」。

(旺報 )