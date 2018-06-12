轉戰全藝術創作者 義大50歲學生勇敢圓夢

楊景智50歲轉戰全藝術創作者。(義大應日系提供)

友善列印
旺報

人常說，活到老、學到老，每個人生階段都有自己想完成的目標，你曾想過自己50歲的人生規畫嗎？義守大學一位50歲學生楊景智就在回到校園學習多年後，決定在近半百歲月，轉換跑道，勇敢投入憧憬的藝術創作工作。

楊景智曾任職於義大犀牛職棒隊，偶然得知在職進修管道，深受日本文化細膩特色與職人精神吸引，因此決定進義守大學「應用日語學系」學習，從基礎課程穩扎穩打，四年來除提升語言能力，了解異國習俗，進而藉由語言工具，嘗試閱讀文章和觀賞影片，連自助旅行或工作，都不再是夢想；他以最喜歡的動漫作品《航海王》為例，強調該幽默、熱血冒險故事，因角色眾多，人際關係亦多加著墨，能從中體悟許多與人相處的小細節。

喜愛繪畫的楊景智，高中選讀美工科，畢業後從事廣告與平面設計、出版社等，工作經歷豐富多元，身逢手工製作到電腦編製交替的時代，因應產業轉型，他曾報名職訓課，從簡易文書與排版學起，亦自行摸索AI、PS等繪圖軟體；不過，他強調，儘管現代3C產品盛行，有多種便利省時的軟體，但他對手做、手繪的熱情絲毫未減退。

身懷電繪與手繪技藝，楊景智還擅長皮雕和皮包製作，為兼具收藏與功能性，突發奇想以皮雕製畫，鍾情大自然意象；他說，有感於都市化快速，臺灣雖有「蝴蝶王國」美稱，卻只能偶在山林中窺見蹤影，加上因幼時疾病導致行動不便，不易到野外取材，他透過上網參考蝴蝶類型與生態後，再行創作，期望透過皮雕畫，讓這純粹的美淵遠流長；「應日系」主任李守愛觀賞後大為驚豔，邀請他特製精品，送給同樣熱愛蝴蝶的日本松本大學住吉校長。

將從義大「應日系」畢業的楊景智，面臨50歲大關，他決定退而不休，轉戰全職藝術創作者，雖可預期有許多待改變和克服的問題，不過，「困難不難」。他強調，人總會遇到難題，別想得太複雜，只需不斷思考不足處，加以充實自我，或與他人交流經驗，參考建言，謹記勤能補拙；他也勉勵學弟妹「擇己所愛，愛己所擇」、「愛人如己，愛己及人」。

(旺報 )

屏科大男大生跟獸醫系女友吵架 … 女酒醉遭性侵裸身爬出求救 噁男…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。