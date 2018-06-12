比利時版《樂來越愛你》 不得志小號手逆襲抱得美人歸

2018年06月12日 15:56 中時 潘鈺楨

《比利時狂想曲》敘述不得志的小號手，發展出一連串的故事。（翻面映畫提供）

上個月才發生恐攻槍擊事件的比利時，不只因為國內有多數人口為伊斯蘭的外國武裝分子，而被稱為「聖戰分子意識形態的溫床」。除此之外，一國三語的現象，也造成南北地方的各項差異和分歧。音樂電影《比利時狂想曲》透過輕鬆歌舞劇情來傳達比利時族群文化的特殊現象。

《比利時狂想曲》為知名影子塗鴉藝術家文森巴爾（Vincent Bal）所執導，他擅長以物件光影繪出詼諧幽默的畫作，他的電影同樣充滿童趣、饒富奇想，常有意想不到的驚喜橋段，讓觀者會心一笑。在奇幻幽默的敘事下，不時藉由神來一筆的歌舞場面，營造神采飛揚、愉悅動人的戲劇張力，讓通俗的音樂愛情電影不流於庸俗。原本是電影製片人的文森巴爾跨界至繪畫領域的原因很奇妙，某天一個偶然的無聊下午，正在準備新劇腳本時，看到桌面上的茶杯受光照出影子，就隨興塗鴉畫了插圖，沒想到一畫畫出興趣，作品也大受好評，使得他反以「影子塗鴉藝術家」的名號聞名於世。

《比利時狂想曲》即是文森巴爾執導的一部詼諧小品電影之作，以可愛迷人的歌舞片段，穿插年輕男女曖昧迷惘的愛情元素，以及為了音樂的理想勇於追夢的劇情，彷如比利時版的超展開《樂來越愛你》！《比利時狂想曲》敘述一位亟欲展現個人音樂天分卻鬱鬱不得志的爵士小號手雨格，決心離開原本的常勝軍樂團，協助另一組欲振乏力的管樂團奪得年度大賽勝利。他是如何頂著背骨叛徒的罪名與空降部隊的質疑眼光，為守舊呆板的老樂團注入新活水，以逆轉勝之姿，擊敗老東家，並且抱得美人歸。《比利時狂想曲》以兩大敵對管樂團的音樂較量作劇情開展，其中一組是講北部地區的「佛萊明荷蘭語」，另一組則操南方地區的「瓦隆方言法語」，恰好反映比利時當地南北地區語言文化的差別、隔閡與對立，對於熟稔比利時地方文化的觀眾，必能在劇情與對白之中察覺更多笑料；反之，則可視為了解比利時族群文化的敲門磚。

《比利時狂想曲》將於6月29日正式在台上映，發行電影公司翻面映畫也將於6月22日在誠品書店敦南音樂館舉辦映前導賞講座，和大家分享比利時的語言文化差異，以及歐洲音樂發展的歷史。詳情請洽翻面映畫粉絲專頁：https://www.facebook.com/BsideFilmTW/。

(中時 )