瑟夏羅南每天苦練數小時 練就完美拉琴姿勢

瑟夏羅南苦練小提琴。（亮點國際影業提供）

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美籍韓裔小提琴家柳愛莎（右），與導演多明尼克庫克合影。（亮點國際影業提供）

3度入圍奧斯卡金像獎的瑟夏羅南，為了演好新片中《愛，留在海灘那一天》的小提琴音樂家，每天苦練數小時拉奏姿勢，好傳神演出女主角佛羅倫斯想在古典樂壇一舉成名的蓬勃野心，同時透過音樂演奏，表達對愛情的想法，和男主角糾纏多年的哀怨感情。

替羅南幕後跨刀演出的，是歐美古典樂壇近幾年的超級新星，美籍韓裔小提琴家柳愛莎（Esther Yoo）。4歲開始學習小提琴的柳愛莎出生於美國，6歲之後就長住於歐洲。她8歲作協奏曲首演，堪稱天才音樂家。2010年，柳愛莎以僅16歲之齡，贏得第十屆國際西貝遼士小提琴大賽，成為該比賽最年輕的得獎者，自此在國際藝壇上嶄露頭角。2012年，她成為古典音樂史上最年輕的伊莉莎白女王大賽優勝者。

今年她人氣超旺，獲選為英國皇家愛樂首位駐團藝術家，並因此與電影導演多明尼克庫克結識。她本人也與瑟夏羅南年紀相仿，所以被導演力邀加入配樂團隊，並替羅南幕後跨刀，演奏出許多動人的古典樂章。而她精彩的演奏，也被美國最大的古典音樂頻道之一NPR的樂評，讚許她透過小提琴演奏，細膩補捉到電影中羅南所飾演的角色，對愛情的不確定焦慮感。

兩人各自在影壇與樂壇闖出一片天，新星地位持續上升，當羅南因《淑女鳥》一片，拿下金球獎最佳女主角之時，柳愛莎立刻在自己的臉書上放出恭喜訊息，羅南也立馬對訊息按讚表示感謝。電影7月6日在台上映。

(中時 )

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