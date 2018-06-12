中市副議長爭取iBike清水火車站設站

台中市副議長張清照（左三）爭取iBike於清水火車站設站，與地方人士現勘設站地點。（王文吉攝）

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清水火車站iBike將落腳灌溉溝渠上方，將由清水區公所完成加蓋工程，之後再由市府交通局設置iBike站。（王文吉翻攝）
台中市副議長張清照已爭取清水牛罵頭停車場iBike站。（王文吉攝）

為提倡運動風氣並促進觀光，台中市副議長張清照已爭取在海線的清水牛罵頭停車場及高美濕地設置4座iBike站，進一步爭取在清水火車站設站。12日上午相關單位到現場會勘，清水區長張明昌表示，公所將在水溝上加蓋40公尺，以利iBike 設站，預估工期約需2個月。

張清照已在清水區爭取4座iBike站，接下來爭取在清水火車站、紫雲巖、清水高中及鰲峰山設站，市府正在規劃中。相關單位上午前往清水火車站會勘，清水區南社里長顏朝雄、海風里長黃堉睿、田寮里長許進興、清水里長陳安吉、中社里長王瑜蘭、西社里長楊茂雄、西寧里長王慶源、北寧里長紀文來等都到場關心。

南社里長顏朝雄表示，清水火車站前設iBike，多位里長反映很久了，但火車站前沒有多餘腹地，所以選擇在水溝上加蓋設置，特別感謝張副議長，如果不是他出面爭取，iBike站就設不成。

張清照則說，目前已有4座iBike站串聯清水市區及高美濕地，清水火車站即將設站，無論是觀光、通勤或代步都更加方便；未來再加上紫雲巖、清水高中及鰲峰山再設站，形成完整路網，方便遊客騎乘公共自行車，一日遊遍清水，也方便短程代步的民眾。

清水區長張明昌表示，公所將以100萬元經費進行加蓋工程，預計寬度5至6公尺、長度40公尺，加蓋工程約需2個月時間可完成，之後再由市府交通局設置iBike站。

(中時 )

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