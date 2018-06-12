女酒醉遭性侵裸身爬出求救 噁男被判刑4年

2018年06月12日 16:45 中時 王己由

大陸籍林姓男子2014年來台，被控酒後在賓館性侵台灣女生，台北地院審理時，林男辯稱是被害人主動獻身，但賓館服務生作證聽到被害人在房內大叫、哭泣，證詞打臉林男，法官依依乘機性交罪判林男有期徒刑4年。

林男是2014年11月間在台北捷運車廂內認識梅姓女子，經由梅女介紹認識被害人，1群人結伴到淡水、士林夜市等地遊玩，之後林與友人及被害人到賓館投宿喝酒，待友人離開後，性侵被害人。

林在北院審理中辯稱，被害人與他牽手、摟腰、親吻，還在房內褪去黑色褲襪，自己沒有違反被害人意願才發生關係。

不過，法官傳喚賓館服務生作證，當時聽到被害人在房內大叫、哭泣，還有醉態的裸身爬出房間。

法官認為，被害人如果同意與林發生關係，不會驚慌大叫，甚至裸身爬出房間，林男利用被害人酒醉意識不清、無力抗拒乘機性交，犯後飾詞狡辯，暗指被害人行為不檢、主動獻身，甚至指被害人為求錢財才提告，毫無悔意。

法官因此判處林男4年徒刑，但因林是大陸地區人民，依其身分，應適用台灣地區與大陸地區人民關係條例，無從依刑法規定宣告驅除出境，林是否可依兩岸人民關係條例規定予以強制出境，法官認為這是行政裁量權，不在法院審酌範圍。本案可上訴。

(中時 )