F-16殉職飛官移靈花蓮 同袍戰機衝場向飛官告別

殉職飛官吳彥霆的弟弟抱著骨灰罐抵達花蓮，空軍在兩旁列隊敬禮。（許家寧攝）

友善列印
中時
吳彥霆遺孀林芳瑩（左一）牽著兒子「小不點」步進靈堂，場面哀戚。（許家寧攝）
吳彥霆安靈儀式家屬採用藏傳佛教儀式。（許家寧攝）

花蓮空軍第五聯隊飛官吳彥霆少校，4日在新北市五分山失事殉職，吳的遺體今早在基隆火化後，家屬將骨灰裝於忠靈罐，下午3時移靈花蓮大樂寺暫厝，軍中同袍列隊迎靈，場面肅穆哀戚，21日告別式花蓮空軍基地將出動4架F-16戰機衝場向飛官致敬。

吳彥霆的遺體今早9時在基隆殯儀館場火化後，靈車中午從基隆出發行經蘇花公路暫厝吉安鄉的大樂寺，安靈儀式採藏傳佛教方式，喇嘛與吳父喃喃誦經，吳彥霆的弟弟抱著忠靈罐與遺孀林芳瑩牽著遺孤「小不點」先後步進靈堂，場面哀戚。

花蓮空軍第五戰術聯隊由參謀長羅建誠上校，任迎靈儀式主接官，以隆重莊嚴軍禮，迎接烈士英靈，和吳彥霆同一個作戰中隊長楊尚儒上校率花蓮空軍基地官代表等12人，在吳彥霆忠靈罐進入會場大門時，列隊同時向吳彥霆行最敬禮。

空軍表示，為表彰飛行官吳彥霆少校因戮力戰訓本務執行演習任務，不幸因公殉職，將呈請國防部辦理追晉及總統褒揚令，表彰吳烈士英勇事蹟，並依法從優辦理撫卹，21日花蓮空軍基地舉辦告別式當天，將有4架F-16戰機升空衝場向吳烈士致敬。

(中時 )

女酒醉遭性侵裸身爬出求救 噁男… 美女寵物美容師跨海散佈性愛照 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。