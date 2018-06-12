F-16殉職飛官移靈花蓮 同袍戰機衝場向飛官告別

2018年06月12日 16:15 中時 許家寧

吳彥霆遺孀林芳瑩（左一）牽著兒子「小不點」步進靈堂，場面哀戚。（許家寧攝）

吳彥霆安靈儀式家屬採用藏傳佛教儀式。（許家寧攝）

花蓮空軍第五聯隊飛官吳彥霆少校，4日在新北市五分山失事殉職，吳的遺體今早在基隆火化後，家屬將骨灰裝於忠靈罐，下午3時移靈花蓮大樂寺暫厝，軍中同袍列隊迎靈，場面肅穆哀戚，21日告別式花蓮空軍基地將出動4架F-16戰機衝場向飛官致敬。

吳彥霆的遺體今早9時在基隆殯儀館場火化後，靈車中午從基隆出發行經蘇花公路暫厝吉安鄉的大樂寺，安靈儀式採藏傳佛教方式，喇嘛與吳父喃喃誦經，吳彥霆的弟弟抱著忠靈罐與遺孀林芳瑩牽著遺孤「小不點」先後步進靈堂，場面哀戚。

花蓮空軍第五戰術聯隊由參謀長羅建誠上校，任迎靈儀式主接官，以隆重莊嚴軍禮，迎接烈士英靈，和吳彥霆同一個作戰中隊長楊尚儒上校率花蓮空軍基地官代表等12人，在吳彥霆忠靈罐進入會場大門時，列隊同時向吳彥霆行最敬禮。

空軍表示，為表彰飛行官吳彥霆少校因戮力戰訓本務執行演習任務，不幸因公殉職，將呈請國防部辦理追晉及總統褒揚令，表彰吳烈士英勇事蹟，並依法從優辦理撫卹，21日花蓮空軍基地舉辦告別式當天，將有4架F-16戰機升空衝場向吳烈士致敬。

(中時 )