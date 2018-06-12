MLB》投不滿5局逃敗 陳偉殷：投得掙扎的一戰

2018年06月12日 16:19 中時電子報 蔡銘仁

效力馬林魚的陳偉殷今(12日)先發對戰巨人，第八度挑戰第2勝，然而，革命還是沒成功，投4.1局失4分退場，無關勝敗，先發9場仍只有1勝，自責分率再度破6來到偏高的6.13，陳偉殷表示，整體問題不大，投球感覺也還可以，該保持的都有保持，結果卻不太順，「投得蠻掙扎的。」

陳偉殷4月28日復出首戰對洛磯，進帳本季首勝後，勝投數一直停在「1」，另吞下3敗。此役馬林魚在主場迎戰巨人，陳偉殷和「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)同場較勁，前4局僅失1分，卻在5上控制不住局面，保送、被敲安又發生投手犯規，單局失3分，只解決1人次就退場。

總計陳偉殷用86球，被打6安、失4分，另有5K、4保送，連續第3場沒能投滿5局，靠著隊友打擊幫忙逃敗。陳偉殷坦言有些懊惱，但懊惱的不是局數，而是無法有效執行投球，「投球蠻猶豫的，一直被打界外、或遇到無法預期的情況，即便投到很好的位置，也拿不到出局數。」

整體投得不順，陳偉殷也罕見被抓投手犯規；距離他前一次投手犯規，得追溯到2012年他剛轉戰大聯盟的第一年。當下陳偉殷雙手一攤，不明白為何被判犯規，表情顯得有些無奈；他賽後談到此事，還是一頭霧水，「我也不知道為什麼被判投手犯規，可能一整個問題不是那麼理想吧。」

(中時電子報)