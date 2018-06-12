影》維持對北韓制裁 川普：不減駐韓美軍 但將中止軍演

2018年06月12日 16:17 中時電子報 楊幼蘭 、 蔡萱

在結束了半天的世紀峰會後，北韓最高領導人金正恩先行返回飯店預計在今晚離開新加坡。美國總統川普則是在12日下午舉行記者會，就與金正恩的峰會發表談話，他說這是史無前例的會談。

對於這次川金會，川普稱事實證明實際的改變是有可能的。川普認為，這次會談坦誠，直接並成果豐碩。

儘管川普認為，這次與金正恩峰會成果豐碩，但他也坦白表示，目前會維持對北韓制裁，但希望能儘速解除。並且不會減少駐韓美軍，但會中止軍演。

川普也直白地說，美韓軍演很花錢，儘管南韓也有貢獻一些經費，但是美國還是付出了很多，美韓接下來將為停止軍演一事討論。

美韓是安全夥伴，目前有3萬美軍派駐韓國。每年美韓軍演，都觸動平壤的敏感神經，長久以來，北韓一直要求美韓停止軍演，而每次軍演，也都有激烈的回應，升高朝鮮半島的緊張情勢。

北韓領導人金正恩與川普在簽約儀式上握手。(圖/路透)

駐韓美軍與韓軍聯合軍演。(圖/US Army)

此外，他也表示，韓戰「很快就會結束」。

而對於最受美國民眾關心的美軍遺體問題，川普說，6,000具美軍遺體將送回美國。

川普並透露，他將訪問平壤，並會選擇適當時機，邀請金正恩訪問白宮。

川普也在會上對兩人稍早簽下的聯合聲明表示，金正恩同意銷毀主要的核彈，但是金正恩沒提供更進一步的細節。

由於川金峰會聯合聲明中，只提到朝鮮半島徹底非核化，但並未提及美國先前提出，必須由外界核實，以及不可逆轉這兩個要求，受到各界高度關注。

川普也在會上解釋為何對過去他曾痛罵的金正恩如此讚譽有加，他說金正恩是個「充滿天賦的人」，是因為他在年僅26歲的年紀接掌政權，可以在這個達成北韓如今的成果，的確是個有天賦的人。

不過，川普在記者會中仍未正面回應，為什麼沒有把這兩點加入聯合聲明。他只說，北韓未來棄核時，將接受外界核實，而核實工作會由美國及國際人士參與。

對於如何確保金正恩不會只是說說，而無實際棄核行動，川普說他無法預知未來的事情，但是他的確成功完成了與金正恩的協議，「我一輩子都在達成協議」，這才是目前最重要的。

川普也稱這次對於這次峰會的成功相信北京也會很開心，畢竟誰都不希望一個擁有核武的國家離自己這麼近。

(中時電子報)