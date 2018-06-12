陸旅遊部：台胞可於大陸任一省市區報考導遊

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旺報

大陸文化和旅遊部官網最新消息顯示，台灣同胞今年可在大陸報名參加全國導游資格考試。

這份《文化和旅遊部辦公廳關於組織實施2018年全國導游資格考試的通知》發布日期為6月6日，於11日刊載上網。其內容說，文化和旅遊部定於11月至12月舉行2018年全國導遊資格考試。

根據大陸文旅部官網消息，在「其他事項」一欄顯示，台胞可在大陸地區任一省、自治區、直轄市範圍內報名參加全國導遊資格考試，報名過程中需提交台灣居民來往大陸通行證(台胞證)、台灣居民身份證供資格審核；台灣同胞參加全國導遊資格考試的其它要求與大陸地區考生相同。

至於港澳居民報考該資格考試，要求與往年一致，均按《關於香港、澳門永久性居民中的中國公民報考全國導遊人員資格考試有關事項的通知》有關規定執行。

該考試報名者須具備高中、中專或以上學歷；考試結果以筆試成績、現場考試成績和總成績分別劃定分數線，三項成績均滿足劃線要求的為合格。

大陸在今年2月底推出的《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》(惠台31條)提到，台胞可報名參加百餘項包括專業技術人員和技能人員在內的職業資格考試，此次開放的導遊資格考試是其中之一。

報導指，福建省已於2015年末，首次向台胞開放報考導遊資格考試，通過考試者辦理相關證件後即可在省內執業。

(旺報 )

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