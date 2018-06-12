速寫全校120位老師 周苡曼用「大頭照」懷念母校

2018年06月12日 16:39 中時 李金生

城中王光明老師開心找到自己的「大頭照」，還建議將自己的眉毛再畫粗一些。（李金生攝）

周苡曼認為在120位老師中，蔡志強老師畫得最像。（李金生攝）

周苡曼從小就喜歡在筆記本塗鴉，開心與大家分享自己的作品。（李金生攝）

爸爸周祥文肯定她的畫畫天分，希望讓她自然、適性發展。（李金生攝）

驪歌初唱的6月，莘莘學子憧憬未來，也有依依的離情。金城國中應屆畢業生周苡曼用120幅人像速寫，表達自己對母校師長們「誨我諄諄、南針在抱」，指導人生正確方向的無盡感恩，傳神的作品在鳳凰花開的此刻，讓3年來晨昏與共的師生，好開心也好感動。

就讀城中906班的周苡曼，喜歡在書本和筆記本塗鴉，上課時隔壁桌偷偷打瞌睡，或下課時大口吃麵包的同學，都是她筆下的主角；當然站在講台上，拿著課本比手畫腳講解的老師，也是她速寫的對象。

幾天前，學校畢聯會籌備畢展時，擔任會務幹部的周苡曼正在繪畫Q版人像，老師看到她筆下寫實又有創意，鼓勵她將全校120位老師，都用麥克筆速寫畫下來。

周苡曼拿著畢業紀念冊，用了3天時間，每天畫上3小時，很快將120老師都畫出來，「大頭照」一張張貼在今天舉辦畢典的體育館入口，讓經過的師生都好奇停下腳步，嘻嘻哈哈品評一番。許多人還用手機拍下來，當作學生送給自己的畢業禮物。

其實，並不喜歡看漫畫書的她，真的只是喜歡塗鴉而已。也許只是一個發亮的額頭、不太整齊的牙齒，或顯得多愁善感的眉毛，就在粗細濃淡三兩下，未成筆畫先有樣下，凸顯人物「搶眼」的特徵，展現她在繪畫方面不一樣的天分，也讓她成為同學眼中的小畫家。

看在老爸周祥文的眼裡，她很小就表現出速寫的天資，就在小學畢業典禮那一天，還畫下幾幅同窗3年筆硯相親、晨昏歡笑的經典往事，這些天真爛漫的作品也被爸爸拍下來，一直儲存在手機裡。

周苡曼在揚帆待發，邁向人生另一個旅遊的時刻，用人像速寫留下對母校師長的懷念，未來也會繼續畫下去，但就如父親的期許，就讓這分天資自然、適性發展，不框限自己非往美術發展不可。

(中時 )