微風關懷長者 攜手阿舍乾麵端午節前送愛

2018年06月12日 16:40 中時 郭家崴

長輩們配合極球做健康操，擺出可愛的手勢。（微風提供）

端午節將至，微風慈善基金會日前（8日）再次攜手集團旗下阿舍食堂至基隆五福社區，致贈阿舍乾麵及阿舍煮麵機給社區長輩，提前歡慶端午節。在去年首創與「台灣狗醫生協會」合作狗醫生出診，獲得社區長輩好評後，今年安排「極球健康操」公益活動，藉此讓長者活絡筋骨。

根據國建署「國民健康訪問調查」結果顯示，長者跌倒常隱藏不可預測的危險因子，且6位長者中就有1位曾有跌倒經驗，國健署建議長者「規律運動不能少」，是最重要的防跌方法，因此微風慈善基金會這次才會邀請「中華民國健身運動協會」的老師李杰凊Ruby，規畫不一樣的端午節活動。

透過設計一套專屬的球運動，搭配球的圓與彈性，以輕鬆愉快的肢體運動結合輕快歌曲，增加長者們身體活動的靈活度，讓長者鍛鍊肌力，且可居家自行操作，持續幫助自己的健康與維持基本的體適能，有助於腦部活化預防失智、四肢末梢循環改善、肌肉質提升延緩退化。

微風慈善基金會執行長陳美汀表示，基隆是微風集團創辦人廖偉志與董事長廖鎮漢的故鄉，微風積極回饋鄉里，過年、過節都會規畫有意義的活動，這次除進行極球健康操外，也邀兩位超過85歲的阿嬤代表社區接受物資捐贈，場面歡樂又溫馨。

(中時 )