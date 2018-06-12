微風關懷長者 攜手阿舍乾麵端午節前送愛

長輩們跟著音樂活絡筋骨、鍛鍊手臂肌力。（微風提供）

友善列印
中時
長輩們配合極球做健康操，擺出可愛的手勢。（微風提供）

端午節將至，微風慈善基金會日前（8日）再次攜手集團旗下阿舍食堂至基隆五福社區，致贈阿舍乾麵及阿舍煮麵機給社區長輩，提前歡慶端午節。在去年首創與「台灣狗醫生協會」合作狗醫生出診，獲得社區長輩好評後，今年安排「極球健康操」公益活動，藉此讓長者活絡筋骨。

根據國建署「國民健康訪問調查」結果顯示，長者跌倒常隱藏不可預測的危險因子，且6位長者中就有1位曾有跌倒經驗，國健署建議長者「規律運動不能少」，是最重要的防跌方法，因此微風慈善基金會這次才會邀請「中華民國健身運動協會」的老師李杰凊Ruby，規畫不一樣的端午節活動。

透過設計一套專屬的球運動，搭配球的圓與彈性，以輕鬆愉快的肢體運動結合輕快歌曲，增加長者們身體活動的靈活度，讓長者鍛鍊肌力，且可居家自行操作，持續幫助自己的健康與維持基本的體適能，有助於腦部活化預防失智、四肢末梢循環改善、肌肉質提升延緩退化。

微風慈善基金會執行長陳美汀表示，基隆是微風集團創辦人廖偉志與董事長廖鎮漢的故鄉，微風積極回饋鄉里，過年、過節都會規畫有意義的活動，這次除進行極球健康操外，也邀兩位超過85歲的阿嬤代表社區接受物資捐贈，場面歡樂又溫馨。

(中時 )

速寫全校120位老師 周苡曼用「大… 玉井守望相助中隊成立 營造安居…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。