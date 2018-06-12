法網11冠 費德勒讚嘆納達爾不簡單

2018年06月12日 16:52 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

西班牙職業男網世界球王納達爾（Rafael Nadal）不愧是「紅土之王」，今年在紅土賽季打了5場比賽帶走4座冠軍，持續穩坐世界第一寶座，他的叔叔湯尼（Toni Nadal）受訪時透露今年法國網球公開賽男單決賽前，如何激勵納達爾奪勝，納達爾場上最大的競爭對手之一、瑞士名將費德勒（Roger Federer）也讚嘆納達爾完成不簡單的任務。

納達爾今年紅土賽季唯一沒有拿到冠軍的是馬德里大師賽，他在8強賽被奧地利年輕好手提姆（Dominic Thiem）直落二淘汰，提姆也是近兩年來唯一能夠在紅土賽事打敗納達爾的人，法網男單決賽，兩人再度狹路相逢，湯尼透露：「去球場之前，我就鼓勵納達爾說：『我們會直落三盤獲勝的。』」

瑞士網球名將費德勒(右)對於納達爾拿下法網11座男單冠軍感到不可思議。(美聯社資料照)

湯尼繼續說：「如果以教練身分，我不會這麼說，但以叔叔的身分，我真的看好我姪子會勝出，對於提姆，他職業生涯第一場大滿貫男單決賽肯定不好打，因為他面對一個非常難纏的對手。」

對於提姆，湯尼給予很高評價，但也內舉不避親說納達爾技高一籌，「提姆發球跟正手拍的質量都很好，但拉法（納達爾）可以表現得更好。」

納達爾的勁敵、「瑞士特快車」費德勒則表示，所有球員都應該祝賀「紅土之王」完成不可思議的法網11座男單冠軍紀錄，「大家都應該要為納達爾的成功開心，要在任何一場巡迴賽11次贏得冠軍，是很不容易的事。」

納達爾在贏得個人第11座法網男單冠軍後，跟現場觀眾預約明年見，展現來年挑戰法網男單三連霸的氣勢，對此湯尼保守回應：「如果是今天問我納達爾能否拿下第12座法網單打冠軍，我會說今天沒問題，但如果是365天之後的事，我就不敢確定了。」

納達爾將先好好休息，接下來要挑戰6月18日開打的英國倫敦女王草地網球賽，他位居大會第一1種子，事奪冠熱門選手之一。

(中時電子報)