法網11冠 費德勒讚嘆納達爾不簡單

「紅土之王」納達爾在法網完成史無前例的11座男單冠軍紀錄。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

西班牙職業男網世界球王納達爾（Rafael Nadal）不愧是「紅土之王」，今年在紅土賽季打了5場比賽帶走4座冠軍，持續穩坐世界第一寶座，他的叔叔湯尼（Toni Nadal）受訪時透露今年法國網球公開賽男單決賽前，如何激勵納達爾奪勝，納達爾場上最大的競爭對手之一、瑞士名將費德勒（Roger Federer）也讚嘆納達爾完成不簡單的任務。

法網》要等你多久？ 納達爾發球前準備超時

法網》仍熱愛競爭 納達爾：直到身體不行了才會放手
法網》打到手指抽筋 納達爾11度稱霸

納達爾今年紅土賽季唯一沒有拿到冠軍的是馬德里大師賽，他在8強賽被奧地利年輕好手提姆（Dominic Thiem）直落二淘汰，提姆也是近兩年來唯一能夠在紅土賽事打敗納達爾的人，法網男單決賽，兩人再度狹路相逢，湯尼透露：「去球場之前，我就鼓勵納達爾說：『我們會直落三盤獲勝的。』」

瑞士網球名將費德勒(右)對於納達爾拿下法網11座男單冠軍感到不可思議。(美聯社資料照)

湯尼繼續說：「如果以教練身分，我不會這麼說，但以叔叔的身分，我真的看好我姪子會勝出，對於提姆，他職業生涯第一場大滿貫男單決賽肯定不好打，因為他面對一個非常難纏的對手。」

世足人物》十大帥哥(上)：內馬、J羅、狄巴拉 陽光型男好養眼

世足人物》十大帥哥(中)：梅西、吉魯成熟鬍線 帥比索爾
【影】世足人物》十大帥哥(下) C羅、「南韓貝克漢」 體壇、娛樂通殺

對於提姆，湯尼給予很高評價，但也內舉不避親說納達爾技高一籌，「提姆發球跟正手拍的質量都很好，但拉法（納達爾）可以表現得更好。」

世足花絮》鐵粉4 ni！ 印度球迷為梅西粉刷整棟樓

2018俄羅斯世足瘋一夏

納達爾的勁敵、「瑞士特快車」費德勒則表示，所有球員都應該祝賀「紅土之王」完成不可思議的法網11座男單冠軍紀錄，「大家都應該要為納達爾的成功開心，要在任何一場巡迴賽11次贏得冠軍，是很不容易的事。」

納達爾在贏得個人第11座法網男單冠軍後，跟現場觀眾預約明年見，展現來年挑戰法網男單三連霸的氣勢，對此湯尼保守回應：「如果是今天問我納達爾能否拿下第12座法網單打冠軍，我會說今天沒問題，但如果是365天之後的事，我就不敢確定了。」

納達爾將先好好休息，接下來要挑戰6月18日開打的英國倫敦女王草地網球賽，他位居大會第一1種子，事奪冠熱門選手之一。

(中時電子報)

MLB》投不滿5局逃敗 陳偉殷：投… 世界盃男籃資格賽》三大球星號召…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。