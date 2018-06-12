玉井守望相助中隊成立 營造安居樂活生活圈

玉井警分局為賡續推展守望相助工作，加強社區自我防衛能力，發揮守望相助、警民攜手合作精神，昨（11）日在分局3樓禮堂舉行座談會，正式成立預警巡守中隊，藉此結合警民力量，共同維護玉井治安。（李其樺翻攝）

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玉井警分局為賡續推展守望相助工作，加強社區自我防衛能力，發揮守望相助、警民攜手合作精神，昨（11）日在分局3樓禮堂舉行座談會，正式成立預警巡守中隊，藉此結合警民力量，共同維護玉井治安。（李其樺翻攝）

玉井警分局為賡續推展守望相助工作，加強社區自我防衛能力，發揮守望相助、警民攜手合作精神，昨（11）日在分局3樓禮堂舉行座談會，正式成立預警巡守中隊，藉此結合警民力量，共同維護玉井治安。

新任玉井巡守中隊長黃榮茂，事業有成，平時即熱心公益，並對市警局黃宗仁局長守望相助隊整軍之理念深感認同，乃積極尋求民間資源力量，於會中捐贈警棍、爆閃燈等應勤裝備，以維護各守望相助隊巡守員協勤安全。

玉井警分局長陳保安表示，守望相助隊是整體社區治安之基礎及社區治安的執行戰力，其永續經營更是落實「社區警政」的展現，強化、協助守望相助隊運作，使其與警察勤務相結合，凝聚社區力量，建立社區安全體系，共同來維護地區治安。

陳保安指出，守望相助中隊之成立，即是統合民間友善力量，全力來作大家之後盾，期盼各守望相助隊能充當領軍者，繼而結合義警、民防、志工、警友，五力齊發成為社區反毒主力，在鄰里社區協助安居工作宣導外，並能隨時將社區安全情資回饋警察，構成治安打擊網，全面打毒、打詐、掃黑幫，將毒品阻絕於校園外，斷絕於台南市外，建構「大玉井安居樂活生活圈」。

(中時 )

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