川金效應！大馬重開北韓使館、關係升溫

馬來西亞和北韓國旗。(合成圖/Shutterstock)

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中時電子報

歷史性的首度「川金會」剛剛落幕，馬來西亞立刻傳出可能重開北韓使館。馬來西亞總理馬哈地(Mahathir Mohamad)對外宣布説，將重新開放駐平壤大使館，暗示大馬和北韓兩國外交關係將重回正常軌道。

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根據路透(Reuteurs)報導，馬來西亞自去年發生北韓領導人金正恩的胞兄金正男在吉隆坡機場遭毒殺事件以來，雙方關係陷入齟齬。但是，大馬總理馬哈地週一拜訪日本，接受《日經亞洲評論》採訪時表示，馬來西亞將重新開放駐北韓的大使館。暗示兩國外交關係獲得改善，迅速升溫。

馬來西亞總理馬哈地。(圖/路透)

去年2月，馬來西亞吉隆坡機場發生了金正男遭2名女子以VX神經毒劑刺殺，讓北韓和大馬兩國關係降到谷底。

北韓最高領導人金正恩同父異母的哥哥金正男，在吉隆坡機場遭遇毒殺，美國和南韓都認為整起謀殺事件是平壤所策劃。

但是，駐馬來西亞的北韓大使則質疑警方調查，並堅稱這名死者只是一個死於心臟病的普通公民而已。

隨後，馬來西亞召回北韓大使，並禁止大馬公民前往北韓，以及取消北韓免簽證入境。

去年4月以來，馬來西亞駐平壤的大使館內已空無一人，大馬政府也正在考慮是否將它永久關閉，並將事務轉移到北京。

兩國自1973年6月30日正式建交。2003年雙方互設大使館，並於2009年，馬來西亞成為第1個北韓免簽的國家。

(中時電子報)

文章來源：Malaysia to reopen embassy in North Korea - Mahathir

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