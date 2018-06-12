暨大附中與五所知名大學合作 為學生開發新興科技課程

2018年06月12日 16:56 中時 楊樹煌

▲暨大附中發展當今最火紅的「無人機課程」。（楊樹煌攝）

▲暨大附中校長張正彥（前排中）帶領的研發新興科技與鄉土科學等專題課程團隊。（楊樹煌攝）

▲暨大附中學生的創意發明作品陸續在各大型國際發明展展出。（楊樹煌攝）

國立暨大附中透過科技部高瞻計畫，進一步與暨大、興大、屏科大、義守與長榮大學等5所知名大學合作，共同研發新興科技與鄉土科學等專題課程，指導學生找出問題、解決問題，透過關懷自己的鄉土為出發點，參加國內外各項發表競賽，讓埔里在地資源，賦予科學、科技教育推廣新角色。

暨大附中校長張正彥表示，計畫執行核心人物駱奕帆老師結合校內外教師，將研發與執行的「科學專題」與「創意發明」課程模組加以整合，發展出數件與在地有關且推廣便利的教具、教材和模組，部分更申請通過新型發明專利，可謂是少數高中職學校執行科技部高瞻計畫，最具指標性的成果與亮點。

目前已獲具體成果有：利用電混凝裝置收集藻類以及製作酒精的裝置(新型專利)、菇菌類生長基質和製造方法與菇菌類培養裝置及培養方法(發明專利)、水資源科學桌遊教具課程模組、天然起雲劑示範課程、友善農場科學桌遊課程模組、植物廢棄資源抄紙簡化技術等，成績傲人。

駱奕帆老師表示，學生有無限創意，故嘗試開發各式創意啟發課程，因工欲善其身，必先利其器，因此學校特別購置刻磨機、3D筆、3D列印機與雷射切割機等，引領學生進入「Maker Movement」，讓不同工具的獨特功能，幫助學生將想像化成實際樣貌。

如當今最火紅的「無人機課程」，就是該校發展的新興科技課程主軸之一，從手作組裝、程式設計到實際體驗無人機的飛行，系列課程讓學生大呼過癮。

除此之外，暨大附中老師也積極帶領學生參與各項國際交流機會，包括日北神奈川厚木高校舉辦的KISF、日本櫻花計畫、日本靜岡北高校辦理的國際SKYSEF等三大國際科學盛會，讓學生與國際密切接軌，拓展國際視野。

近年學生的創意發明作品，陸續於韓國、馬來西亞、中東科威特等大型國際發明展獲得傲人佳績，讓同學大幅增加未來的競爭力，這也將成為暨大附中的亮點特色。

(中時 )