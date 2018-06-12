暨大附中與五所知名大學合作 為學生開發新興科技課程

▲暨大發展新興科技課程主軸之一的「無人機」手作組裝。（楊樹煌攝）

友善列印
中時
▲暨大附中發展當今最火紅的「無人機課程」。（楊樹煌攝）
▲暨大附中校長張正彥（前排中）帶領的研發新興科技與鄉土科學等專題課程團隊。（楊樹煌攝）
▲暨大附中學生的創意發明作品陸續在各大型國際發明展展出。（楊樹煌攝）

國立暨大附中透過科技部高瞻計畫，進一步與暨大、興大、屏科大、義守與長榮大學等5所知名大學合作，共同研發新興科技與鄉土科學等專題課程，指導學生找出問題、解決問題，透過關懷自己的鄉土為出發點，參加國內外各項發表競賽，讓埔里在地資源，賦予科學、科技教育推廣新角色。

暨大附中校長張正彥表示，計畫執行核心人物駱奕帆老師結合校內外教師，將研發與執行的「科學專題」與「創意發明」課程模組加以整合，發展出數件與在地有關且推廣便利的教具、教材和模組，部分更申請通過新型發明專利，可謂是少數高中職學校執行科技部高瞻計畫，最具指標性的成果與亮點。

目前已獲具體成果有：利用電混凝裝置收集藻類以及製作酒精的裝置(新型專利)、菇菌類生長基質和製造方法與菇菌類培養裝置及培養方法(發明專利)、水資源科學桌遊教具課程模組、天然起雲劑示範課程、友善農場科學桌遊課程模組、植物廢棄資源抄紙簡化技術等，成績傲人。

駱奕帆老師表示，學生有無限創意，故嘗試開發各式創意啟發課程，因工欲善其身，必先利其器，因此學校特別購置刻磨機、3D筆、3D列印機與雷射切割機等，引領學生進入「Maker Movement」，讓不同工具的獨特功能，幫助學生將想像化成實際樣貌。

如當今最火紅的「無人機課程」，就是該校發展的新興科技課程主軸之一，從手作組裝、程式設計到實際體驗無人機的飛行，系列課程讓學生大呼過癮。

除此之外，暨大附中老師也積極帶領學生參與各項國際交流機會，包括日北神奈川厚木高校舉辦的KISF、日本櫻花計畫、日本靜岡北高校辦理的國際SKYSEF等三大國際科學盛會，讓學生與國際密切接軌，拓展國際視野。

近年學生的創意發明作品，陸續於韓國、馬來西亞、中東科威特等大型國際發明展獲得傲人佳績，讓同學大幅增加未來的競爭力，這也將成為暨大附中的亮點特色。

(中時 )

玉井守望相助中隊成立 營造安居… 因應致災梅雨來襲 南水局加強防…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。