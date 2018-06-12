因應致災梅雨來襲 南水局加強防汛工作

有鑑於氣象局預測今年第一波明顯降雨鋒面將預計於明（13）日開始影響台灣。面對即將可能來襲的梅雨鋒面及西南氣流，水利署南區水資源局秉持一手抗旱一手防汛，積極整備相關防汛工作。（南水局提供）

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有鑑於氣象局預測今年第一波明顯降雨鋒面將預計於明（13）日開始影響台灣。面對即將可能來襲的梅雨鋒面及西南氣流，水利署南區水資源局秉持一手抗旱一手防汛，積極整備相關防汛工作。（南水局提供）

有鑑於氣象局預測今年第一波明顯降雨鋒面將預計於明（13）日開始影響台灣。面對即將可能來襲的梅雨鋒面及西南氣流，水利署南區水資源局秉持一手抗旱一手防汛，積極整備相關防汛工作。

南區水資源局針對即將啟用之曾文防淤隧道進行檢查及加強防汛應變整備作業，以確保設施可正常運作；另對各重大工程及所轄各水庫管理中心相關防汛整備工作亦於昨、今日再次確認查察，以確保汛期作業安全。

南區水資源局表示，12日曾文水庫蓄水率3.18%且正值低水位，牡丹水庫蓄水率29.22%、阿公店水庫9.24%且適逢空庫防淤期，目前各水庫皆尚有滯洪空間；此外，針對可能豪雨造成水源濁度飆高，南水局將協同水公司完成相關水源備援設施整備工作，若原水濁度高時即時啟動備援以穩定供水，並密切注意庫區水源濁度變化，適時進行排砂操作以達水庫蓄清排渾之目標。

南水局黃世偉局長表示，除期待後續降雨能進一步改善南部地區水情外，並已於12日完成各項準備工作，所轄堰壩均再次加強檢視，隨時做好準備，一手亢旱一手防汛，惟氣候變遷降雨強度不確定性高，亦呼籲社會大眾適時儲水備用以因應可能突發之異常狀況。

(中時 )

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