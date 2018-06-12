沐風徵召「天使家庭」　與單親兒童共餐

2018年06月12日 16:55 中時 黃國峰

沐風關懷協會推「天使家庭」要 讓單親兒童有機會到充滿愛的「天使家庭」共餐，經由與天使家庭的互動，感受家庭的溫暖。（黃國峰翻攝）

為了單親家庭兒童也能感受健全家庭的溫暖，台中市沐風關懷協會推出「天使有約」計劃、成立「天使家庭」讓單親兒童有機會到充滿愛的「天使家庭」共餐，享受健全的家庭陪伴，號召有愛人士一起加入。

台中市沐風關懷協會執行長譚崇珍表示，沐風關懷協會針對單親、隔代教養、新住民、低收入戶及新貧家庭，提供一個免費的課後安親環境，但除了課業之外，沐風更重視品格和家庭的支持力，由於弱勢兒童到一般安親環境，容易受到排擠，在這透過老師的陪伴與關懷，同儕彼此接納、打氣，形成愛的互助網。

例如一位爸媽都吸毒入獄的小城，被阿嬤收養，但阿嬤常留下餐費就出去了，只剩小城一人孤單在家，社會局轉介來沐風之前，常會說謊、說髒話甚至霸凌同學，但現在的小城完全變了一個人，不僅開朗陽光，還常常主動幫助同學和老師。

因此沐風邀請健全有愛的家庭作為「天使家庭」，讓單親兒童，每2至3個月能與「天使家庭」爸媽及孩子們一起用餐、互動、遊戲、禱告，享受家庭溫暖，將幸福藍圖打樣在孩子心中，讓孩子明白將來也可以建立自己圓滿的家庭。另沐風也徵召有愛人士，成為沐風的陪讀天使、餐食天使、或小額捐款的沐風天使，邀請大家一起用愛來幫助弱勢兒，詳情可電冾沐風關懷協會：04-2258 4446分機601、0981-521522。

(中時 )