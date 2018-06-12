世界盃男籃資格賽》三大球星號召球迷為中華隊加油

林志傑、田壘與陳信安三大球星號召球迷月底世界盃資格賽為中華隊加油打氣。(黃邱倫)

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中時電子報

世界盃男籃資格賽首輪第三階段即將在月底於台北和平館開打，屆時中華隊將迎戰菲律賓與日本。中華籃協今日邀請三大球星陳信安、林志傑與田壘分享為中華隊全力拼戰的熱血信念，更共同號召全國球迷齊心守護我們的主場，為團結站出來。

「野獸」林志傑表示，「這次國際賽在台灣舉辦，給年輕球員有更多的機會去表現，將這個階段努力訓練的成果呈現給大家，我也會繼續透過各種方式分享我的經驗與對籃球的熱愛，希望鼓勵更多球迷一起為中華隊站出來。」

「台灣飛人」陳信安說，「在主場迎戰其他國家的代表隊，背負著主場球迷的期待，更能夠激發我們打出比平常更好的表現。印象最深刻的主場賽事是2001年的瓊斯盃，在鳳山體育館七千人的場地，觀眾卻湧入了上萬人，全場球迷在當時所給予的鼓勵與震撼至今都還讓我印象深刻。希望今年在和平籃球館也能夠擠滿球迷，激發出運動員的潛力。」

曾代表中華隊征戰各地的田壘強調，「每次站上國際賽場，球迷的支持都是激勵我們全力拼戰的強大動力；這次在自己的主場，比賽氛圍很不一樣，我知道平時球迷也會透過直播等方式為我們加油，但是場上所有球員更需要來自地主球迷在現場的吶喊與歡呼，場上場下團結一心，一起取得比賽勝利！希望大家都可以踴躍進場來幫球員加油！」

中華籃協理事長謝典霖表示，「中華隊現在正積極備戰準備迎接強敵，相信一定能打出漂亮的戰役。這也是第一次有這麼高等級的比賽在我們的主場進行，希望球迷這個夏天都能到台北和平籃球館，齊心團結為中華隊而站，讓全世界看到我們的氣勢。」

(中時電子報)

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