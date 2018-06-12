世界盃男籃資格賽》三大球星號召球迷為中華隊加油

2018年06月12日 16:51 中時電子報 黃邱倫

世界盃男籃資格賽首輪第三階段即將在月底於台北和平館開打，屆時中華隊將迎戰菲律賓與日本。中華籃協今日邀請三大球星陳信安、林志傑與田壘分享為中華隊全力拼戰的熱血信念，更共同號召全國球迷齊心守護我們的主場，為團結站出來。

「野獸」林志傑表示，「這次國際賽在台灣舉辦，給年輕球員有更多的機會去表現，將這個階段努力訓練的成果呈現給大家，我也會繼續透過各種方式分享我的經驗與對籃球的熱愛，希望鼓勵更多球迷一起為中華隊站出來。」

「台灣飛人」陳信安說，「在主場迎戰其他國家的代表隊，背負著主場球迷的期待，更能夠激發我們打出比平常更好的表現。印象最深刻的主場賽事是2001年的瓊斯盃，在鳳山體育館七千人的場地，觀眾卻湧入了上萬人，全場球迷在當時所給予的鼓勵與震撼至今都還讓我印象深刻。希望今年在和平籃球館也能夠擠滿球迷，激發出運動員的潛力。」

曾代表中華隊征戰各地的田壘強調，「每次站上國際賽場，球迷的支持都是激勵我們全力拼戰的強大動力；這次在自己的主場，比賽氛圍很不一樣，我知道平時球迷也會透過直播等方式為我們加油，但是場上所有球員更需要來自地主球迷在現場的吶喊與歡呼，場上場下團結一心，一起取得比賽勝利！希望大家都可以踴躍進場來幫球員加油！」

中華籃協理事長謝典霖表示，「中華隊現在正積極備戰準備迎接強敵，相信一定能打出漂亮的戰役。這也是第一次有這麼高等級的比賽在我們的主場進行，希望球迷這個夏天都能到台北和平籃球館，齊心團結為中華隊而站，讓全世界看到我們的氣勢。」

(中時電子報)