中市iBike將達標 研議納入第3人責任險

2018年06月12日 17:21 中時 盧金足

如果被iBike撞到誰要賠？台中市iBike租賃站已達270站，交通局長王義川表示，iBike將於今年暑假達成300站、600公里、9000輛「369」目標，為保障民眾騎乘安全，進一步納入公共自行車保險，但如果投保公共自行車傷害險，該保險規定14歲以下不能騎，身高140公分以下或190公分以上不能騎，台中iBike很多都是國中生在騎，所以為能兼顧民眾使用iBike效益及保險內容完整性，明年將從第2預備金列300萬元，研議花博前推動iBike第3人責任險，只要登錄騎iBike，就可獲第3人責任險的保障。

市議員李榮鴻、陳淑華、吳瓊華、謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿、鄭功進、謝明源及楊典忠等人，12日在市議會交通地政委員會提案在大甲、大安、逢甲大學校門口、西屯區溪西圖書館及大墩公園等地，爭取增設iBike公共自行車租賃站，方便市民更多交通便利性及選擇性。

交通局指出，iBike平均週轉率由103年建置初期的6.22次，提升至目前的7.45次，使用率前5名分別為秋紅谷、市民廣場、逢甲大學、台中一中及科博館；使用時間分布則為30分鐘內佔84.0％，30分鐘至60分鐘為10.2％。

「iBike建置近5年來，累計租借次數逾1600萬人次，平均每日高達2萬人次使用！」王義川強調，iBike已成為市民通勤通學及休閒高度依賴的綠色運具，議員提出建置iBike，有的站點也完成會勘，從明年起會展開新「300站」的計畫，有如「369」的升級版，大約要以4到5年計畫實施。

市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿、吳敏濟及謝明源等人提案，公共自行車事故有發生，無論是撞傷人或摔車，與其他交通工具發生碰撞，都有保險需求，雙北市及高雄市都已在6月1日正式投保公共自行車險，要求市府編列預算，推動公共自行車險。

長王義川強調，為能兼顧民眾使用iBike效益及保險內容完整性，目前評估1年約須編列300萬元，目前市府研議中，最快今年推動第3人責任險。

前北北桃公共自行車6月1日將投保公共自行車第3人責任險，高雄市公共自行車則將投保公共自行車傷害險，台中即將舉辦2018世界花博，建議同步啟動保險安全機制，納入第3人責任險或公共自行車傷害險，保障民眾騎乘安全。

過去iBike保險公司不願意納保，主要原因涉及實名制問題，以小一學生為例，如果借父親悠遊卡騎乘，騎乘人不確定，保險公司風險難評估，雖然高雄則將投保公共自行車傷害險，但有一個重要規定，14歲以下不能騎，身高140公分以下或190公分以上不能騎。

為能兼顧民眾使用iBike效益及保險內容完整性，目前市府評估1年約須編列300萬元，並將參考台北、新北、桃園辦理情況，與保險公司討論爭取，第3人責任險部分努力以花博為目標，最快今年推動。

(中時 )