因應梅雨滯留鋒面 新北市各單位上緊發條

2018年06月12日 16:56 中時 邱琮皓

為因應中央氣象局發布明（13）日梅雨滯留鋒面及西南氣流可能挾帶豪大雨對新北市造成影響，新北市市長朱立倫在今市政會議上，指示市府各局處及區公所務必上緊發條，做好各項防汛整備工作；並請市民注意天氣變化與降雨情形，預先做好預防積淹水準備工作，以減少生命財產損失。

氣象局預報，週三起西南氣流將由南至北逐漸移入台灣，週四晨起，新北市開始有明顯雨勢並可能有短延時強降雨發生，局部地區不排除將有豪雨等級之累積雨量。市府於每日上午8時提供本市最新天氣預報影音分析，並於強降雨前即時提供防救災人員預警情資，以提早準備及應變。

市府各機關及各區公所已針對致災性降雨加強各項防災整備作為，包含加強排水溝渠之清淤及相關道路、坡地等復建工程防災作為、救災裝備點檢，隨時做好救災準備。同時也派專人隨時注意中央氣象局發布大雨等級以上特報及監看雨量，依啟動標準通報警察局、消防局、水利局及區公所等相關單位，進行雨情巡查、水域安全通報及水災災害應變中心開設等機制，以維護市民朋友的安全。

朱立倫要求，側溝清淤、預置機具及全面檢視相關預防措施。梅雨期間天氣變化大，朱立倫提醒市民朋友，對於本次梅雨鋒面決不可掉以輕心，山區慎防溪水暴漲、坍方及落石，低窪地區慎防積淹水，並隨時注意氣象預報資訊及戶外天氣變化，呼籲市民加強預防水災整備工作，以減少損失。

(中時 )