《仁義讀兩岸-北京研學隨感》從電視節目看兩岸競爭力

2018年06月12日 17:06 中時電子報 鍾仁義

因著在北京研學，往來大陸的頻率增高。空閒的時間，總會拿起電視遙控器了解現今大陸的電視節目的內容，開始欣賞節目後，才發現大陸電視節目若撇開政治敏感議題，真是琳瑯滿目，可看性頗高的。

或許是因為除中央電視台外，大陸各省都有一個電視台，比如國人相對熟識的湖南衛視，外加四個直轄市的電視台如北京衛視，再加上香港、澳門與其他的電視台，大大小小超過50個，電視台節競爭壓力不小。

為了博取觀眾的眼球，大家各出奇招，不論是歌唱、娛樂、歷史古裝劇等節目，卡司陣容堅強、花費不貲外，但也不乏既紓壓又能「長知識」的小成本綜藝節目。

簡單以可以達到教育歷史、文化傳承與啟迪人心的節目為例。「見字如面」這個節目，邀請許多大牌嘉賓，以讀信的方式將觀眾帶進一個歷史事件，重新解讀那些不為人知的故事，是個有故事、有感動、有文化的好節目。又好比「非凡匠心」這個節目，是由明星引領人張國立，每期邀請一、兩位明星好友，一起去尋訪中國瑰寶級文化與技藝，並且拜師學藝，體驗一回「匠人（如達人)」的生活。這個節目中不僅可以欣賞到中國傳統文化和藝術瑰寶，而且透過製作過程來了解技藝是如何傳承。

另外，還有一類鼓勵大眾創業的有如「創業英雄會」、「合夥中國人」、「創客中國」、「為夢想加速」等節目，這些扮演著創業者與投資家之間的平台，邀請大陸商界重量級、創投界大老作為導師，藉由全國海選出有潛力的創業提案與創業者來進行高峰會談，一旦創業家與創投公司達成共識，立即可以獲得資金與資源的挹注，執行力超強。即使創業提案者未能博得創投家的青睞，但經過業界前輩這樣的現場拷問的衝擊與洗禮，絕對是個不錯的指引迷津的機會。

《創業英雄會》官方宣傳海報。(圖/截自 網路)

最讓人震撼的是，原以為這類節目應該不太會受歡迎，但實際卻收視率頗高，且電視台相繼跟風，表示大陸大環境非常鼓勵年輕人創業。更重要的是，大陸創業風氣興盛遠超過想像，類似20二十多年前的台灣。

相反地台灣年輕人受限大環境，連作夢創業的勇氣都逐漸消失，似乎有些落入「貧窮限制了想像力」的困境，反映了我們台灣經濟活力不夠旺盛的現實。

更震驚的是，電視廣告輪播經常出現中央電視台CCTV推出國家品牌計畫，這個以「國家品牌計畫」堅持廣告精準扶貧、公益理念、用最優質資源服務最優秀企業等基礎，對中國國家品牌形象宣傳，講好國家品牌故事，推動中國品牌升級並推廣至全世界。「精準扶貧」計畫，不僅是解決大陸貧富差距問題，而「國家品牌計畫」則是要恢復中國人對自己民族的品牌信心，實現中國夢的具體作為，也讓人信服。

相較台商似乎多已習慣單打獨鬥，不太奢望政府幫忙。但品牌之路屬長期抗戰，在海外開疆闢土所費金錢與資源非一般廠商所能及，所以呼籲政府能責成專職單位，以政府為後盾、民間企業為先鋒來推動我們的「台灣品牌」。尤其是現今全球商業競爭，品牌就是最重要的武器之一。與其積極花錢去推動國際外交、金援國際友邦，還不如紮紮實實地推動「台灣品牌」，不僅不用隨時擔心被人斷交外、加深我們台灣人對台灣品牌的信賴度，品牌自主性與穩定持久性更能贏得世人的尊敬與認同。就好比「長榮海運、航空」在全世界各處多能看到，也撫慰了許多異鄉的遊子。

2017年最有價值的國家品牌前20名。(圖/截自 Brand Finance)

至於台灣的電視節目，不是一再播放陳年的電影，就是跟民生毫無關聯的新聞政論節目，政治口水滿天飛，優質的節目實在屈指可數。所以希望台灣的電視節目能夠提供更多啟發性、教育性的電視節目，在日積月累地潛移默化間孕育出具世界觀、紮實的下一代，而不是訓練出一堆只會耍嘴皮的「鬥雞」，天佑台灣！

(中時電子報)